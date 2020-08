Gattuso, rissa sfiorata in Napoli-Lazio/ Video: “Terrone di m*rda dimmelo in faccia”

Clima rovente tra Napoli e Lazio, rissa sfiorata a fine partita (ma non solo) con Gennaro Gattuso protagonista. Come già evidenziato, clima rovente già a partita in corso: un brutto intervento di Manolas su Correa ha scatenato le veementi proteste della panchina biancoceleste. Gli animi si sono scaldati ed i due tecnici si sono scambiati parole piuttosto pesanti, con la “minaccia” di Ringhio a Simone Inzaghi di «attaccarlo alla panchina». Ma a fine partita si è rischiato il peggio: Gattuso è andato a cercare un componente dello staff biancoceleste subito dopo il triplice fischio, per l’esattezza il fisioterapista Alex Maggi. Come è possibile evincere dai numerosi video pubblicati sui social, l’allenatore del Napoli urla chiaramente: «Terrone di m*rda a me? Vieni a dirmelo in faccia». Momenti di tensione incredibile, necessario l’intervento del diesse biancoceleste Ighli Tare per tentare di stemperare gli animi…

GATTUSO, RISSA SFIORATA IN NAPOLI-LAZIO: IL VIDEO

«Meritavo l’espulsione perché un po’ di caciara l’ho fatta anche io, ci siamo detti qualche parola di troppo», ha ammesso Gennaro Gattuso nel post-partita: «Ho esagerato io, bisogna essere onesti: ora è finita e si deve guardare avanti». Ringhio ha poi dichiarato di non aver chiarito con Simone Inzaghi: «Quando succedono queste cose devo far trascorrere del tempo altrimenti faccio ancora più danni».

Come riporta Calciomercato, Alex Maggi si è scusato con Gattuso per averlo apostrofato “terrone di m*rda”: «Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso».

Fallo di Manolas, Inzaghi bestemmia, evidentemente chiedendo un provvedimento disciplinare.

Gattuso reagisce: “che c’è? Che ti attacco alla panchina porcodiaz. Oh oh, togli…”

Poi il faccia a faccia: “dopo vediamo” 😍 RINGHIOOOOOO 💙⚽️ #NapoliLazio #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/5K7XcE8YeN — Stefano (@grisou79) August 1, 2020

Qualcuno dalla panchina della #Lazio urla a #Gattuso “Terrone di..” Il mister risponde “Dimmelo in faccia” Terrone “..” Purtroppo il razzismo in Italia non sarà mai debellato, fin quando si permetteranno offese di questo tipo Radiate il signore che ha offeso Gattuso! VERGOGNA pic.twitter.com/vuTSMXDMWu — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) August 2, 2020





