Gaudiano/ Alla ricerca della sua identità grazie a…

C’è sempre grande curiosità attorno a Gaudiano che si presenterà tra i protagonisti dei Tim Summer Hits 2022. Il giovane cantante ha lanciato il suo primo album, L’ultimo fiore, e raccontato le sue emozioni a MetroNews.it: “È inutile nascondere l’emozione per un momento per me così importante. L’album è un lavoro dal cui ascolto credo emergerà la mia ricerca di un’identità sempre più definita. Ho scelto di fatto di soffermarmi sull’introspezione e sui rapporti umani, come questi vengano sconvolti dalle sfide quotidiane”. Tra le canzoni più citate ci sono Oltre le onde che “rappresenta la mia visione di speranze” e anche 100 kg di piume che spiega “tutto quello che mi lascio alle spalle“. Sicuramente Gaudiano è un cantante romantico e lo dimostra con questo ragionamento sull’amore: “Penso a come possa cambiare il concetto stesso a seconda delle stagioni della nostra vita. Un tempo siamo innamorati e sospesi a mezz’aria, un tempo invece disillusi da chi non ha rispettato le nostre aspettative di un amore che era idealizzato. Un tempo poi finalmente amiamo davvero perché amare senza aspettarsi niente fa parte del prenderci cura di noi come lo sono non fumare o mangiare bene”.

Gaudiano, la carriera del classe 1991

Luca Gaudiano è un giovane cantautore italiano, nato a Foggia il 3 dicembre del 1991. Si è avvicinato al mondo della musica fin da quando era piccolo, per poi arrivare nel 2020 ad essere selezionato per AmaSanremo, un programma che serve per selezionare i cantanti che andranno a esibirsi al Festival della canzone italiana nella categoria Sanremo Giovani. Infatti, Gaudiano ha partecipato all’edizione di Sanremo 2020 con il brano Polvere da sparo, che racconta la perdita del padre, vincendo nella sua categoria. Il brano ha ottenuto un grande successo, raggiungendo anche numerosi ascolti su tutte le piattaforme di streaming musicale. Gaudiano ha, per ora, realizzato e prodotto un solo album intitolato L’ultimo Fiore uscito da pochi giorni nel luglio 2022. Ma sicuramente lo vedremo realizzare tanti nuovi progetti in futuro che conquisteranno il pubblico ogni volta, vista la sua bravura e la sua magia nelle canzoni che scrive. Le sue canzoni più celebri sono senza dubbio: Polvere da sparo, 100 kg di piume, Oltre le onde, Rimani, Le cose inutili, Acqua per occhi rossi, L’ultimo fiore, Love story, Stendo il cielo, Piove veleno, Glutine, Rossetto.

