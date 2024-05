Gaudiano, chi è e fidanzata Jessica Lorusso/ Dal brano dedicato al papà morto a Sanremo a Tale e Quale Show

(Luca) Gaudiano, chi è la fidanzata Jessica Lorusso: usciti allo scoperto dopo mesi di ‘mistero’

Come ogni anno anche nel Concertone del 1° Maggio 2024 a Roma ci sarà un ricco parterre di artisti pronti ad esibirsi e tra i vari cantante ci sarà anche Gaudiano, chi è? Ha una fidanzata? Sulla vita privata del cantante pugliese negli anni scorsi c’è stato il risero assoluto ma negli scorsi mesi è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Jessica Lorusso. Andando con ordine, Luca Gaudiano, questo il suo nome all’anagrafe, è nato a Foggi nel 1991. Appassionato da sempre di musica è diventato noto al grande pubblico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano Polvere da sparo dedicata al papà morto prematuramente due anni prima a causa di un tumore cerebrale purtroppo non curabile

Etta, chi è la cantante di 'Amadeus' e fidanzato/ Nome vero e vita privata, lo sfogo dopo la molestia subìta

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, la fidanzata di Gaudiano è Jessica Lorusso. Entrambi sono pugliesi e cantanti e spesso hanno anche condiviso il palcoscenico insieme. Il primo post insieme tra i due risale al 15 giugno 2024 ma solo nei mesi successivi sono usciti allo scoperto con un reel Instagram definendosi ‘fidanzati’. L’account social della giovane è brakinjezz mentre non sono note altre informazioni.

Giusy Ferreri: "A Sanremo mi hanno remato contro"/ "Mia figlia Beatrice la mia lezione di vita"

Chi è Luca Gaudiano? Da Sanremo 2021 a Tale e Quale Show

Luca Gaudiano ha vinto al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte. Purtroppo quell’anno è stato contrassegnato dalla pandemia di Covid e ciò ha influito negativamente sul successo del giovane artista che non ha potuto sfruttare la vittoria essendo vietati gli eventi e gli spettacoli. Anni dopo ha deciso di partecipare come concorrente a Tale e Quale Show e in quell’occasione aveva rivelato sul suo profilo Instagram: “Una novità arrivata come una sorpresa vera e propria”











© RIPRODUZIONE RISERVATA