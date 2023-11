Gaudiano choc: “Ci sono stati momenti difficili”/ “Dopo Sanremo le radio mi hanno snobbato”

Gaudiano vince Tale e Quale Show 2023: “E’ stata una sfida”

Luca Gaudiano, vincitore di Tale e Quale Show 2023, oltre che cantautore e vincitore di Sanremo Giovani 2021, ha parlato della sua esperienza nel programma condotto da Carlo Conti. L’artista, ai microfoni de Il Fatto Quotidiano ha affermato: “È stata una sfida, mi sono buttato con coraggio e incoscienza. A giugno, dopo il provino, non avevo la minima percezione che fosse andato bene, poi a luglio è arrivata la sorpresa di Conti che su Instagram aveva inserito il mio nome tra i partecipanti“.

Dopo Sanremo, il cantante ha avuto momenti di stop della sua carriera: “I motivi sono diversi, non solo in riferimento al sistema musicale, ma anche a impossibilità concrete come quelle del Covid. A causa delle normative stringenti e del lockdown non ho avuto la possibilità di fare concerti dopo il Festival e nemmeno di andare in studio per incidere il disco. Era tutto complicato dal punto di vista pratico“.

Gaudiano: “Sono stato snobbato dalle radio”, il racconto

Gaudiano, ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha raccontato di aver affrontato un periodo buio della sua carriera in cui nessuno dava credito ai suoi singoli: “A soli due mesi dalla vittoria al Festival, il 14 maggio ho pubblicato ‘Rimani’, una canzone che è stata snobbata completamente dalle radio nonostante le ottime critiche ricevute. Tutto questo è accaduto nonostante fossi il vincitore di Sanremo Giovani.”

E ancora: “Il motivo? Non lo so e non posso dare io la risposta. Credo che il sistema musica debba iniziare a porsi domande sul perché i progetti di qualità vengano accantonati per dare spazio a progetti, forse, rappresentativi di interessi maggiori.” l’artista conclude: “Ci sono stati momenti difficili certamente, quando vedi che i frutti dei sacrifici e del lavoro non sono ripagati nonostante aver vinto Sanremo. Quando ti tarpano le ali, rimane una domanda in sospeso alla quale non devo rispondere io. Ma credo che sia una situazione che non riguarda solo me, ma la discografia in modo trasversale.“

