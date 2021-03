Gaudiano, con “Polvere da sparo”/ “Parla della fatica di accettare morte di mio padre” (Sanremo Giovani 2021)

Gaudiano con il brano “Polvere da sparo” è uno dei quattro finalisti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Il giovane cantante foggiano si è esibito durante la prima serata della kermesse e insieme a Folcast si è aggiudicato un pass per la finale di questa sera, venerdì 5 marzo. Sono stati eliminati Elena Faggi con “Che ne so” e Avincola con “Goal!”. A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%). “È stata un’esperienza incredibile, ancora stento a crederci e non è finita qui. Grazie di cuore a tutti per l’affetto che mi state dimostrando, vorrei abbracciarvi uno a uno.Venerdì in finale darò tutto me stesso”, ha scritto Gaudiano su Instagram, dopo la serata di martedì. Prima di salire sul palco dell’Ariston, invece, ha pubblicato una foto insieme a suo padre, a cui è dedicata la canzone “Polvere da sparo“: “Vado papà, tienimi forte”.

Gaudiano: la rinascita dopo il dolore

Durante “AmaSanremo”, Gaudiano ha rivelato che la canzone “Polvere da sparo” parla di suo padre, morto per un cancro a cervello nel 2019. Il cantante foggiano ha spiegato di aver accompagnato il padre durante la malattia: “Parla del mio papà e di come io faccia fatica ad accettare il fatto che non sia più qui con me. Forse questa canzone è il mio modo per sentirlo vicino sempre”. Gaudiano ha anche raccontato che è stato il padre a indirizzarlo alla musica, regalandoli una chitarra per il suo quindicesimo compleanno: “Lo ringrazio per la capacità che ha avuto di indirizzarmi verso i miei sogni”. Il finalista delle Nuove Proposte spera che tante persone che come lui hanno subito una grande perdita possano riconoscersi nel brano “da cantare per far spazio a una nuova nascita”. Questa sera, venerdì 5 marzo, Gaudiano si esibirà sul palco dell’Ariston con Folcast, Davide Shorty e Wrongonyou: chi sarà il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2021?



© RIPRODUZIONE RISERVATA