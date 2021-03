Gaudiano con “Polvere da sparo”/ Scritta in ricordo del padre morto (Nuove proposte, Sanremo 2021)

Scopriamo chi è Gaudiano (nome di battesimo Luca) cantante delle Nuove Proposte di Sanremo 2021 originario di Foggia. Nato nel 1991, comincia a interessarsi di musica quando il padre, oggi scomparso, a 15 anni gli regala una chitarra. Si sposta prima a Roma poi a Milano per approfondire lo studio e nel capoluogo lombardo conosce il produttore Francesco Cataldo. Entra nell’ambito dei musical tra cui Ghost tratto dall’omonimo e famoso film. Tra le altre partecipazioni ricordiamo il musical fashion show Men in Italy del 2019 che l’ha visto partecipare insieme ad artisti come Iva Zanicchi, Giovanna D’Angi, Jonathan Kash e Bianca Atzei. Lo scorso settembre pubblica il suo primo singolo co due brani, Le cose inutili, e Acqua per occhi rossi. A Sanremo Giovani ha presentato invece una canzone scritta per il padre, “Polvere da sparo“, grazie al quale ha preso parte a AmaSanremo conquistando un posto per il Festival di Sanremo 2021, nel quale eseguirà proprio “Polvere da sparo“.

Gaudiano a Sanremo 2021 con “Polvere da sparo”

La canzone di Gaudiano con la quale partecipa al Festival di Sanremo 2021 è una delicata ballata sostenuta dalla chitarra acustica, con la base ritmica che accelera in chiave elettro pop e infine decisamente dance. È evidente la sofferenza che il cantante esprime descrivendo la morte del padre nel testo di “Polvere da sparo“. Notevole l’interpretazione vocale. Descrivendo la parabola della sofferenza, Gaudiano racconta il sentimento di impotenza davanti alla malattia; la rabbia che brucia dentro quando si comprende che non c’è più nulla da fare; il senso di solitudine di fronte al proprio lutto. È una canzone dell’assenza, che però fa spazio a qualcosa di nuovo: solo accettando questo, si può nascere una seconda volta e riconoscersi, dando un nuovo senso all’esistenza.

La musica diventa allora lo strumento attraverso il quale pronunciare il dolore ed esorcizzarlo: “Polvere da sparo è la canzone che non avrei mai voluto scrivere. Il 28 marzo 2019 è venuto a mancare il mio papà. E questa canzone è il prodotto di tutte le riflessioni che ancora oggi mi accompagnano e mi aiutano nella medicazione quotidiana di questa ferita. Credevo di non essere allʼaltezza del dolore che provo, invece poi ho trovato le parole o forse loro hanno trovato me”, ha detto.



