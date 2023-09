Gaudiano è Francesco Sarcina a Tale e quale show 2023/ Vincitore annunciato del programma?

Luca Gaudiano sarà Francesco Sarcina a Tale e Quale Show 2023

Luca Gaudiano dopo la vittoria nelle prima puntata di Tale e Quale Show 2023 punta a bissare il successo. Durante la puntata di venerdì 29 settembre 2023, infatti, il vincitore di Sanremo Giovani 2021 è chiamato a calarsi nei panni di Francesco Sarcina, cantante e leader de Le Vibrazioni. Un’imitazione non semplice, ma sicuramente il giovane cantautore ha tutte le carte in regola per fare bene. La conferma è arrivata durante la puntata del debutto quando si è dovuto confrontare con un mostro sacro del calibro di Tiziano Ferro sulle note di “Non me lo so spiegare” conquistando critica e giuria. I giudici e il pubblico da casa sono rimasti esterrefatti dalla sua imitazione giudicata tale e quale all’originale.

Luca Gaudiano è Tiziano Ferro a Tale e Quale Show 2023/ Una nuova sfida dopo Amici e Sanremo Giovani

Una prova che ha permesso al cantautore di vincere a mani basse la prima serata del varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Riuscirà a bissare il successo anche questa settimana? Inizia a prendere quota come possibile vincitore di Tale e quale show 2023…

Gaudiano imita Tiziano Ferro a Tale e Quale Show 2023 al debutto: pubblico in delirio

La prima prova di Luca Gaudiano a Tale e Quale Show 2023 ha lasciato il segno. Il suo Tiziano Ferro ha conquistato tutti. “E’ perfetto, anche il pubblico ha applaudito. Tutti hanno provato a fare Tiziano Ferro, i truccatori sono stati bravissimi, hanno fatto un lavoro eccezionale”. Loretta Goggi visibilmente emozionante: “è stato commovente”.

Gaudiano/ Alla ricerca della sua identità grazie a...

Anche Cristiano Malgioglio si complimenta: “grandissima interpretazione, veramente molto bravo. Mi piace molto la tua voce, ricordo che ho fatto quel tweet dove tifavo per te. Fare Tiziano Ferro è molto difficile, visto che ha una voce forte, strong. Siete tutti bravi, ma devo mettere una differenza. Tu appartieni a quella categoria di artisti, io vorrei mettermi nella parte dei discografici, loro sicuramente ci stanno ascoltando. Ci stanno delle voci davvero belle, ma perchè devono stare dietro le quinte. Mi auguro che Tale e Quale Show possa portare una grande fortuna a questi ragazzi, io difendo la categoria dei bravi artisti e delle belle voci”.

Gaudiano, Speciale Seat Music Awards/ Il lutto per la morte del Padre e il successo a Sanremo

Il video di Gaudiano che imita Tiziano Ferro sulle note di “Non me lo so spiegare” a Tale e Quale Show 2023