Gaudiano “papà morto di tumore al cervello”/ Morgan “un trauma, mio padre suicida”

Gaudiano, giovane foggiano in gara per aggiudicarsi un posto a Sanremo Giovani 2021, ha sin da subito colpito per il contenuto del suo brano dal titolo “Polvere da sparo”, ispirato alla morte del padre. Il papà, ingegnere, è stato colui che lo ha avvicinato alla musica. Negli ultimi tre anni, però, è stato proprio Gaudiano, di contro, ad accompagnare il genitore verso la sua fine terrena. L’uomo ha lottato con tutte le sue forze, ma al tempo stesso senza rancore, contro un brutto male, un tumore al cervello che lo ha portato via troppo presto. Il tema della morte del padre al quale lui era particolarmente legato – era stato proprio lui a regalargli la sua prima chitarra all’età di 15 anni – ha toccato profondamente anche Morgan, in giuria, il quale ha voluto saperne di più domandando al giovane se per caso il padre di fosse suicidato. “In realtà ha avuto un tumore al cervello”, aveva replicato Gaudiano in occasione della sua esibizione ed AmaSanremo. “L’ho accompagnato nel percorso di sofferenza quotidiana che si è conclusa con una giornata deflagrante che mi ha cambiato la vita”, aveva proseguito il giovane artista che sogna ora di salire sul palcoscenico dell’Ariston.

GAUDIANO, LA MORTE DEL PADRE: LE REAZIONI DI MORGAN E SUI SOCIAL

Il racconto reso da Gaudiano in merito al legame con il padre ed alla fine prematura del genitore aveva particolarmente commosso Morgan il quale aveva sentito l’argomento molto vicino alla sua storia. “Mio padre si è suicidato e anche io come te ho vissuto una esperienza traumatica”, ha spiegato Marco Castoldi, aprendosi anche lui ad un momento di forte emozione. “Mi ricordi Luigi Tenco anche nell’uso che fai delle parole”, aveva aggiunto Morgan spostando l’attenzione sul suo modo di fare musica. La storia personale di Gaudiano, racchiusa nel suo brano “Polvere da sparo”, ha particolarmente commosso anche l’attento popolo dei social che si è espresso sotto uno dei post Instagram del giovane cantante. “Non so come hai fatto a non piangere su quel palco parlando di tutto il dolore che hai dovuto passare. Spero tu vinca. Sei veramente bravo!!!”, ha commentato una sua follower. E c’è chi ha voluto condividere il medesimo dolore, proprio come ha fatto Morgan in tv, raccontando la perdita del proprio genitore e la lotta contro lo stesso male: “Questo brano può nascere solo da chi ha provato questa sensazione di vuoto immenso che solo perdendo un genitore amato si può. Non conoscevo il brano ma sentendolo la prima volta avevo intuito che il dolore che descrivevi era QUEL dolore […] Il tuo Papà sarà orgoglioso di te, ovunque lui sia!”, aveva scritto un altro utente.



