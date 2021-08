Gaudiano/ “Polvere da Sparo”, la dedica al padre morto continua ad emozionare al Battiti Live 2021

Gaudiano, cantautore foggiano vincente dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, sarà presente sul palco della quarta puntata di Battiti Live 2021, col nuovo appuntamento con la manifestazione canora estiva come sempre in onda in prima serata su Italia 1. Luca Gaudiano, questo il vero nome del cantante nato a Foggia il 3 dicembre 1991, sta vivendo ancora l’onda lunga del grande successo ottenuto sul palco dell’Ariston, quando ha vinto nella sezione giovani con la sua “Polvere da Sparo“. Una canzone che sarà proposta anche sul palco di Battiti Live 2021 e che ha incontrato i favori del pubblico e della critica. Particolarmente toccante la storia personale di Gaudiano che dedica i suoi successi al padre scomparso, ammalatosi gravemente quando era ancora giovane e che l’aveva sempre incoraggiato a credere nei suoi sogni e nel suo talento. Anche la vittoria sanremese è stata dedicata al papà, ma ora per Gaudiano è il momento di accelerare e la presenza a Battiti Live lo conferma tra i protagonisti musicali di questo 2021.

GAUDIANO A BATTITI LIVE 2021, TRA DOLORE E SENTIMENTO

Gaudiano non vuole certo essere relegato al semplice ruolo di cantante dei sentimenti, ma la sua “Polvere da Sparo” ha per forza di cose una forte componente emozionale, come lui stesso ha spiegato quando è arrivato il momento di presentarla sul palco dell’Ariston per la partecipazione (poi rivelatasi vincente) a Sanremo Giovani: “Credo che, ad un primo ascolto, è più facile farsi rapire non soltanto dalle emozioni della scrittura e delle parole ma anche dalla musica, leggera proprio andando di contrasto con la drammaticità del brano. Penso che la prima sensazione che si potrà avvertire è quello di equilibrio e che parli al cuore delle persone. E’ stato tutto molto naturale. Avevo necessità di tradurre questo dolore e questa assenza in qualcosa che rimanesse cristallizzato e fermo nel tempo nel modo in cui il rapporto con mio padre non finisse mai e sempre rinfrescato ogni volta che affronto la canzone.” La perdita del padre resta un tema centrale che è stato però estremamente apprezzato nella sua sincerità da chi ha ascoltato il brano, tanto da rendere “Polvere da Sparo” una canzone capace di arrivare da protagonista anche al periodo estivo.

