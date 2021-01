Gauthier Mvumbi/ Chi è il gigante del Congo stella oversize dei Mondiali di pallamano

Gauthier Mvumbi è la stella dei Mondiali di pallamano in corso in Egitto, un ragazzone di 26 anni della Nazionale del Congo che ha attirato l’attenzione a livello planetario per la sua stazza davvero notevole – ufficialmente 192 centimetri per 110 chili, ma con l’evidente sensazione che il peso sia arrotondato per difetto. Chi, in qualsiasi angolo del pianeta, abbia cercato in questi giorni su Google notizie sui Mondiali di pallamano lo conosce già. Basta iniziare a digitare handball (pallamano in inglese) perché il motore di ricerca suggerisca handball giant Congo, il gigante del Congo, con ogni evidenza la ricerca più effettuata tra quelle legate alla rassegna.

Ne ha dunque parlato più diffusamente il Messaggero, che ha dedicato un ampio articolo a Gauthier Mvumbi, il gigante venuto dal Congo che ha fatto il giro del web nelle ultime ore anche grazie a Shaquille O’ Neal, stella del basket Nba di pochi anni fa, anch’egli dalla stazza fisica a dir poco impressionante, che gli ha dedicato una sua uscita su Instagram: “Dicono che tu sia lo Shaq della pallamano… Che sta succedendo?”, ha scritto l’ ex fenomeno dei Los Angeles Lakers che nelle sue stories su Instagram continua a postare le gesta in campo di Mvumbi. Un messaggio totalmente inatteso per il giocatore congolese, che lo ha condiviso con queste parole: “Un sogno che diventa realtà. Il mio idolo Shaq, la mia stella”.

GAUTHIER MVUMBI, “EL GIGANTE” DELLA PALLAMANO DAL CONGO

Gauthier Mvumbi ha ringraziato O’Neal e ha ammesso che l’improvvisa popolarità lo sta stupendo: “Grazie per il tuo messaggio e il tuo sostegno. Non capisco bene nemmeno io quello che sta succedendo…”. Il pivot della squadra africana, nella pallanuoto sarebbe il centroboa e rende bene l’idea, alla sua prima partecipazione a un Mondiale, si è messo in luce con giocate che non ti aspetteresti da un giocatore con la sua mole. Insomma, non si tratta di curiosità morbosa: Mvumbi è davvero bravo e sta facendo fare bella figura al Congo. Quattro gol al debutto contro l’Argentina, altri quattro nella seconda partita contro la fortissima Danimarca, una delle massime potenze mondiali della pallamano. Il Congo ha comunque perso entrambe le partite, ma il tam tam sui social ha creato una nuova stella: Gauthier Mvumbi. Il ragazzo è nato a Chartres, in Francia, da genitori congolesi di Kinshasa, ha iniziato a giocare nel club locale per poi passare al vicino Vernouillet.

A 18 anni ecco l’ ingresso nella Creteil Handball Academy, nella quale ha avuto modo di allenarsi e di confrontarsi quotidianamente con molti giocatori nel giro della Nazionale francese, anche se Mvumbi ha poi scelto di rappresentare il Congo, sua nazione d’origine. Dallo scorso anno gioca nel Dreux AC, squadra della quarta divisione francese e il suo allenatore lo ha descritto efficacemente così: “È un giocatore diverso, non puoi spostarlo”. Mvumbi ha espresso un desiderio: “Chiamatemi El Gigante“, come il wrestler argentino di 234 centimetri degli Anni Novanta, inoltre la popolarità di Mvumbi è uno spot per la pallamano e un messaggio di vita, che invita tutti a non vedere il proprio corpo come un limite, come dimostrano la sua agilità e la rapidità nel cambio di passo o di movimento, caratteristiche che non ti aspetti quando ti trovi di fronte un gigante.



