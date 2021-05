Gavin MacLeod è morto/ Capitano Stubing di Love Boat aveva 90 anni

Gavin MacLeod è morto: l’attore, che interpretò alcuni personaggi cult nella storia delle sitcom, quali il capitano Stubing in “Love Boat“, il marinaio Happy Haines in “McHale’s Navy” e Murray in “Mary Tyler Moore”, si è spento all’età di novant’anni nella mattinata di oggi, sabato 29 maggio 2021. A riportare per primo la notizia è stato Variety.com, dopo averla appresa dal nipote di Mac Leod, Mark See. Non sono state fornite ulteriori informazioni circa le cause che hanno determinato la scomparsa dell’uomo, ma si sa che negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano sensibilmente peggiorate.

Come asserivamo in precedenza, il volto di MacLeod è immancabilmente associato a “Love Boat” commedia romantica prodotta dalla ABC e ambientata su una nave da crociera, andata in onda per 10 anni. Anche dopo la fine della sitcom nel 1987, l’attore tornò per la telenovela “The Love Boat: A Valentine Voyage” nel 1990 e per l’episodio “Reunion” della serie reboot “Love Boat: The Next Wave” nel 1998. MacLeod detiene un record di serie consecutive di lunga durata: è passato direttamente da “The Mary Tyler Moore Show” (168 episodi) a “The Love Boat” (249 episodi).

GAVIN MACLEOD È MORTO: ADDIO AL CAPITANO STUBING DI LOVE BOAT

La notizia della morte di Gavin MacLeod ha gettato nello sconforto gli appassionati delle sitcom interpretate dall’attore, di cui il “New York Times” ha dichiarato nel 2010: “Forse nessuno ha abbracciato totalmente un ruolo così caratteristico come il signor MacLeod ha fatto con il capitano Stubing”. MacLeod, all’anagrafe Allan George See, nacque a Mount Kisco (New York), 9 decenni fa. Sua madre lavorava per il Reader’s Digest, mentre suo padre era un elettricista. Crebbe a Pleasantville e si recò all’Ithaca College, dove studiò recitazione e si laureò nel 1952. Dopo aver prestato servizio nella U.S. Air Force, si trasferì a New York City e lavorò al Radio City Music Hall come usciere e operatore di ascensori, mentre cercava lavoro come attore. Fu durante questo periodo che modificò il suo nome e che, parallelamente, avviò la sua carriera di successo, che l’ha consacrato, senza “se” e senza “ma”, come uno dei volti e degli interpreti più apprezzati di sempre negli Stati Uniti.

