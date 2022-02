Gavinuccio Canu, cantautore scomparso a Sassari/ Preoccupato per problemi di salute?

Non si hanno ancora notizie di Gavinuccio Canu, cantautore sardo scomparso nel nulla da Sassari nel tardo pomeriggio dello scorso 8 febbraio. L’uomo 56enne originario di Li Punti, avrebbe fatto perdere le tracce in circostanze del tutto misteriose probabilmente per fare una visita medica. Come riferisce Today.it, l’allarme sarebbe scattato dopo la segnalazione del padre che non vedendolo rincasare la sera ha presentato denuncia di scomparsa. L’appello era stato lanciato anche lo scorso mercoledì alla trasmissione di Rai3, Chi l’ha visto, che oggi torna ad occuparsi del giallo.

Chiara Mercuri scomparsa da Ostia/ Spariti i suoi 3 cani e casa svaligiata: è giallo

Subito dopo la sua sparizione, era state prontamente avviate le ricerche che si sono concentrate in alcune aree in prossimità di Bancali, dal momento che qui sarebbe stato visto da alcuni testimoni. Neppure l’impiego dei droni avrebbe fatto emergere qualcosa di rilevante rispetto alle sorti dell’uomo. Gli amici del cantautore sono allarmati dall’eccessivo silenzio di Gavinuccio: “Non riusciamo a spiegarci la scomparsa di Gavinuccio. Forse è preoccupato per un problema di salute, ma faccia sapere alla famiglia che sta bene”.

Donatella Raffai, perché ha lasciato Chi l'ha visto?/ "Il palinsesto è una prigionia"

Gavinuccio Canu, la preoccupazione degli amici

Gli amici di vecchia data di Gavinuccio Canu hanno espresso tutta la loro preoccupazione per la sparizione dell’uomo, molto noto nella zona per le sue esibizioni artistiche. Uno degli amici, come riferisce SassariOggi.it, ha dichiarato: “Lo hanno visto per l’ultima volta a Sassari camminare da viale San Pietro verso Piandanna”. A riconoscerlo sarebbe stata la moglie di un amico del cantautore, che avrebbe percepito qualcosa di strano in lui, descrivendolo con “petto in fuori, sguardo adirato”, ben distante dal suo consueto modo di essere.

Omicidio Carmine D'Errico: figlio Lorenzo resta in carcere/ Scena muta davanti al gip

Il fiuto di un cane molecolare avrebbe riconosciuto l’odore di Gavinuccio nei pressi della fermata dell’autobus, mezzo che prendeva spesso non avendo la patente. Tra gli amici nessuno immagina che possa trattarsi di un allontanamento volontario: “E’ una delle persone più positive e solari che abbia mai conosciuto. In trent’anni di frequentazione è capitato che alcuni conoscenti si togliessero la vita. E lui non poteva accettarlo”. Il giorno della sparizione Gavinuccio si sarebbe dovuto recare ad una visita medica per via di alcuni problemi di salute, nel dettaglio “un dolore alla gola curato con cortisone e antibiotici”, ha confermato un amico. Potrebbe avere a che fare con la sua scomparsa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA