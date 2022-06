“Gay e bisex si vaccinino contro meningite”/ Cdc: “Grave epidemia in Florida”

Il CDC statunitense sta cercando di avvertire gli uomini residenti in Florida o che stanno per recarvisi, in particolare coloro che si identificano come gay, bisessuali, queer o trans, della necessità di sottoporsi a un vaccino che può impedire loro di contrarre la meningite, infezione batterica del rivestimento del cervello e del midollo spinale. Questo perché “in Florida è in corso una delle peggiori epidemie di meningococco tra uomini gay e bisessuali nella storia degli USA”, a detta proprio del CDC, secondo cui, a partire da venerdì scorso, si sarebbero verificati 26 casi e sette decessi, 24 dei quali tra uomini che hanno rapporti s*ssuali con altri uomini.

Sam Crowe, direttore associato per la prevenzione, Divisione delle malattie di origine alimentare, idrica e ambientale del CDC, ha spiegato ai microfoni della CNN che molti dei casi di meningococco si sono concentrati nella Florida centrale, ma ora si sono manifestati in tutto lo Stato. Inoltre, la malattia meningite non è necessariamente mortale, ma non appena una persona si ammala, deve ricevere subito gli antibiotici. Per questa ragione, il CDC ha in programma di continuare una grande campagna pubblicitaria ed educativa sia in inglese che in spagnolo sui giornali locali, mediante i media gay e via app.

“GAY E BISEX SI VACCININO CONTRO LA MENINGITE”: IL CONSIGLIO DEL CDC

Nel suo intervento sulle frequenze della CNN, Crowe ha spiegato i sintomi della meningite: “Febbre alta, mal di testa, nausea, vomito, persino un’eruzione cutanea di colore viola scuro. Tuttavia, può progredire molto rapidamente e portare alla morte in un periodo di tempo molto breve. Perciò stiamo dicendo alla gente che se vede questi sintomi, deve assolutamente recarsi dal proprio medico il prima possibile”. Peraltro, si diffonde anche attraverso le secrezioni respiratorie e i baci: “È molto preoccupante il numero di decessi e anche per le persone che sono sopravvissute ci sono molte conseguenze molto gravi, tra cui la potenziale amputazione degli arti e la sordità”.

L’appello finale, dunque, è di vaccinarsi contro la meningite: “Il vaccino è facilmente disponibile. Le persone possono recarsi presso il loro fornitore di assistenza sanitaria locale. Il siero può essere ricevuto gratuitamente presso il dipartimento sanitario della contea. Stiamo cercando di fare in modo che tutti coloro che vogliono il vaccino possano ottenerlo il prima possibile”.











