Israele è in guerra legittima con Hamas e vuole distruggerla. Ma è un piano che presenta molte incognite, a cominciare da chi governerà i palestinesi

Le guerre sono orribili, ma ogni guerra è orribile a modo suo. Non esistono due guerre uguali. Essere contro la guerra non basta a fermare la morte degli innocenti. La guerra in Palestina, a Gaza, non esula da questa regola. Per fermarla, gli uomini di buona volontà devono capire cosa succede, qual e la posta in gioco, i come e i perché.

SCENARI/ I missili che preparano lo scontro tra Israele e Turchia a Cipro

Netanyahu non è un pazzo sanguinario che vuole la guerra per scappare dai suoi processi. Netanyahu è a capo di un governo scelto dalla maggioranza degli israeliani, responsabile di uno Stato che sta combattendo la guerra più lunga della sua storia, isolato dal resto del mondo. E allora è necessario capire – il che non vuol dire essere d’accordo – qual è la sua logica. Al di là dell’ideologia e della propaganda. È uno sforzo di comprensione faticoso, che Israele non ha aiutato. Ma, ripeto, è uno sforzo che dobbiamo compiere.

GAZA/ 1. "Se Israele usa i palestinesi contro l'Egitto, Al Sisi è pronto alla guerra"

Il punto di partenza sta sempre nel 7 ottobre 2023, in quel tragico giorno del massacro a freddo perpetrato da Hamas contro civili innocenti e inermi. Con una violazione sistematica dei corpi e della carne in modo osceno. Filmata, ripresa e diffusa in tutto il mondo. Stupri, atti di macelleria sono stati compiuti senza alcun ritegno. Anzi sbeffeggiando il nemico colto finalmente di sorpresa. E messo sotto scacco attraverso la trappola dei rapimenti.

Israele aveva due strade. Considerare Hamas un male endemico, con cui dover fare sempre i conti perché figlio politico della questione palestinese, quindi considerare Hamas un problema interno, cioè, come si dice in gergo strategico militare, un’insorgenza. Questa considerazione avrebbe portato come conseguenza la realizzazione di azioni di cui uno Stato è capace. Dal tentativo di separare Hamas dalla popolazione, a quello di far emergere una parte ragionevole palestinese. Cercando insomma di separare il pesce dall’acqua. Provando così a salvaguardare la vita degli ostaggi a ogni costo. E iniziando azioni di polizia contro Hamas, anche violente, ma mirate.

DALL'UCRAINA A GAZA/ "Se Netanyahu fa come i terroristi, cosa aspetta l'Ue a trattarlo come Putin?"

Come sappiamo, questa non è stata la strada scelta da Israele. Perché? Perché Israele ha scelto di invadere Gaza?

La risposta risiede nella lettura del tipo di minaccia portata da Hamas. Il governo di Netanyahu ha visto nel 7 Ottobre un attacco di guerra, che rappresentava una minaccia assoluta alla vita e sopravvivenza dello stesso Israele. Cioè, il 7 Ottobre non è stato un atto terroristico ad opera di un gruppo armato nazionalista, anticoloniale, ma una dichiarazione di guerra condotta da un esercito espressione di uno Stato, seppur in fieri, alleato di un nemico assoluto come l’Iran degli ayatollah, che vuole la distruzione di Israele e per questo si sta dotando di un arma nucleare.

La conseguenza allora è quella di una guerra assoluta contro un nemico assoluto. E questa guerra non può altro che finire in un solo modo. Con la sconfitta militare di Hamas, la sua resa, meglio se capitolazione, e con la liberazione degli ostaggi.

Ecco perché Hamas è equiparata a Hitler! Il modello è la Seconda guerra mondiale con la fine del regime hitleriano e di Mussolini. Berlino deve arrendersi! Nessun compromesso è possibile. L’obiettivo politico coincide con quello militare. Anzi: ne è conseguenza. Se il nemico è assoluto, esistenziale, se la guerra è per la vita, l’obiettivo della guerra non è rappresentato in primo luogo dalla liberazione degli ostaggi, ma dalla distruzione del nemico ad ogni costo.

Gaza allora può essere bombardata, occupata, invasa perché Hamas deve capitolare. L’orrore, i civili innocenti, i bambini sono nel mezzo. Come fu a Dresda, o nel bombardamento di Napoli che destò il raccapriccio di Croce, o a Hiroshima. Errori, massacri inutili, danni collaterali, crimini di guerra. Tutto quello che si vuole. La colpa ricade tutta su Hamas che ha scatenato il conflitto, che si fa scudo del popolo palestinese, che nasconde le armi e gli ostaggi sotto gli ospedali. Questa è la logica attuale di Israele. Qui stanno i motivi dell’azione contro i vertici di Hamas ospiti dell’ambiguo Qatar.

Se la logica di Israele è ferrea e consequenziale fino all’estremo, fino al sacrificio dei propri cittadini ostaggi innocenti, fino alla perdita di credibilità nell’opinione pubblica mondiale e fino all’isolamento internazionale, rimangono aperte sul tappeto molte questioni. Ad esempio: la lettura del 7 Ottobre da parte del governo Netanyahu è stata corretta o invece frutto di percezioni sbagliate?

In ordine, queste le domande aperte. Hamas veramente rappresenta una minaccia esistenziale capace di mettere in pericolo la sopravvivenza di Israele anche con l’alleato o patron Iran? Hamas è un’organizzazione terroristica o un esercito che può essere sconfitto militarmente? Cioè, per Hamas una sconfitta militare equivale a una sconfitta politica? Ancora: dopo una sua eventuale capitolazione, scomparirà o rinascerà magari con un’altra sigla? Perché non dimentichiamoci che dietro le sigle politiche vi è quella Fratellanza musulmana nemica di mezzi Stati arabi, compreso l’Egitto e le monarchie del Golfo, ma ben presente nell’assertiva Turchia di Erdogan. In altre parole, quanto Hamas non rappresenta i palestinesi?

Altro problema. Per ora le grandi potenze sembrano aver isolato il bubbone Medio Oriente, con Russia e Cina che sembra non mettano bocca nella gestione americana della crisi. Fino a quando e in cambio di cosa?

Ultima domanda e centro del problema. Quale destino, e quale soluzione politica Israele, gli Stati Uniti, i Paesi arabi, la leadership moderata palestinese vogliono e ritengono possibile? Chi governerà i palestinesi?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI