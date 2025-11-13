Trump è stato abile a far cessare il fuoco a Gaza, ma mancano i presupposti per risolvere la questione palestinese: l'ipotesi dei due Stati non regge

Una domanda emerge con forza dalle vicende mediorientali. Avrà un futuro la tregua a Gaza? L’azione di Trump può portare a una pace vera, cioè duratura? Dare una risposta sicura senza essere dotati delle arti divinatorie è impossibile. I toni dei discorsi delle due parti rimangono minacciosi e anche gli accadimenti, in verità, non fanno presagire niente di buono.

A creare insicurezza e quindi a rendere incertissimo il futuro sono due dati di fondo da cui non si può prescindere. Il primo dettato dalla natura del conflitto in corso, dalla relazione che lega i due nemici, Israele e i palestinesi, il secondo è il quadro internazionale.

Partiamo da questo secondo aspetto. Senza l’azione del presidente americano, la sua capacità personale di sparigliare le carte unita a una dote notevole di mediatore, la situazione non si sarebbe sbloccata. Trump ha saputo portare dalla sua parte due amici di Hamas, e anche della Fratellanza musulmana, come la Turchia neo-ottomana di Erdogan, nonché membro della NATO, e il ricchissimo Qatar, anch’esso allo stesso tempo protettore di Hamas e ospite di basi americane.

Washington, contemporaneamente, è riuscita a ottenere risultati tangibili strategici. Con la cacciata di Assad dalla Siria, ha rotto, anche fisicamente, il ponte tra l’Iran e Hezbollah e quindi Hamas, isolando Teheran e tranquillizzando gli alleati sunniti. Ma ecco la prima criticità.

Gli Stati Uniti sono sempre la superpotenza più forte del mondo, ma il mondo è cambiato. Il potere americano non è più assoluto, l’Oriente è lì a pochi chilometri. Il multipolarismo è un dato di fatto e ogni attore gioca una propria partita su più tavoli. La leva, il potere di veto, di pressione e di ricatto di Washington è ormai limitato. L’Arabia Saudita stringe accordi con Cina e India senza passare dal dollaro; l’India, ben interessata a quel corridoio che porterà le sue merci in Europa attraverso Israele, non ha mai smesso di comprare il petrolio russo.

E che dire della Turchia che è dotata di un fortissimo esercito, che coltiva la memoria del califfato, che sogna anch’essa – come la Cina, l’India, la Russia – una rivincita che cancelli la sudditanza all’Occidente, ma non ha cessato un momento di accusare Israele, nemmeno adesso, dei peggiori misfatti?

Siamo davanti ad un multipolarismo conflittuale, dove si scontrano, nello stesso sistema-mondo, potenze con interessi, valori e ideologie completamente diversi, legate in una relazione in equilibrio precario perché con attori dotati di armi nucleari; un sistema complesso dove la predizione delle azioni e la casualità possono giocare brutti scherzi. E dove per di più non c’è nessun equilibrio di potenza riconosciuto dalle diverse parti.

Ed ecco che i diversi garanti della temporanea tregua a Gaza giocano una propria partita, tanto più imprevedibile quanto più sono le dinamiche. Non esiste nessuna “comunità internazionale” che si assuma una qualche responsabilità concreta nella gestione di quel terribile nodo che è la questione israelo-palestinese. Poco serve la storia delle ragioni e dei torti, o le reciproche accuse.

Il dato di fatto è che Israele è in assoluto il contendente più forte, ma non ha vinto. Cioè dopo due anni dal 7 Ottobre, ancora esiste Hamas. E nelle guerre asimmetriche se il più debole sopravvive, ha vinto. E dopo quasi ottant’anni da quel 1948, dopo un numero incredibile di guerre, ancora i palestinesi non si sentono sconfitti e Israele ha il nemico non alle porte, ma dentro casa!

Per salvarsi l’anima (politica intendo, non quella vera), gli osservatori politici parlano, in un tentativo di essere equilibrati, di una possibilità di soluzione rifacendosi alla formula “due popoli, due Stati”, magari anche riconoscendo l’inesistente Stato palestinese. Ma i fatti sono lì davanti ai nostri occhi, fatti che negano i sogni. La Cisgiordania è in fiamme, sull’orlo del disastro, una entità politica sempre più assimilata a Israele, fatto che non fa altro che portare la minaccia alla sicurezza dello stesso Israele dall’esterno all’interno, con l’intreccio esplosivo della questione di uguali diritti tra cittadini e questione etnico-religiosa, resa ancor più incandescente dalla demografia.

Del problema si è accorta in modo paradossale la destra israeliana, che lo vuol risolvere secondo schemi identitari religiosi. Cioè assoluti, secondo la logica implacabile della dicotomia amico-nemico. E lo sa benissimo Hamas, accecata da un odio totale, disposta magari a cambiare nome aspettando un domani di vendetta.

La guerra a Gaza non è perciò stata un conflitto risolutivo, e la tregua è un tentativo di gestione della crisi da parte americana, non di un suo superamento. Il fatto è che una guerra con obiettivi irrealistici produce instabilità e risultati precari.

