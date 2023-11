Gaza, donna piange e urla “Colpa dei cani di Hamas”/ Video: le persone accanto la zittiscono

“È tutta colpa dei cani di Hamas“. Così si è sfogata una donna di Gaza mentre piangeva durante l’evacuazione dopo gli attacchi aerei di Israele. La donna è stata ripresa dalle telecamere della BBC durante una trasmissione in diretta, mentre venivano evacuati i feriti. Dunque, si è lasciata andare a questo sfogo, attribuendo ad Hamas la colpa di questa guerra con Israele. A sorprendere è la reazione delle persone attorno, perché si sono affrettate a zittirla, mettendo le mani sulla bocca della donna per impedirle di parlare contro Hamas.

Il video in questione è stato ripreso e rilanciato sui social, a ricostruirne i dettagli Israel National News, che ha ricordato l’audio pubblicato dall’IDF, l’esercito israeliano, che mostra come l’organizzazione terroristica sottragga gas agli ospedali a spese delle necessità umanitarie dei residenti. La registrazione riguarda un comandante del battaglio occidentale di Hamas a Jabaliya e un residente di Gaza, con la partecipazione del direttore dell’ospedale. A intercettarla l’intelligence militare israeliana.

L’AUDIO DEGLI 007 DI ISRAELE SUL GAS A GAZA

Questo audio dimostra che Hamas controlla la distribuzione di energia a Gaza, con la priorità che viene data alle esigenze dei terroristi rispetto a quelle della popolazione civile. In questa telefonata, il comandante di Hamas, secondo quanto riportato da Israel National News, allude ripetutamente al fatto che Hamas prende il carburante dalle scorte dell’ospedale, “lavorando come un governo per il bene del Paese“.

Nonostante la natura sensibile di questa intelligence, l’IDF spiega che questa intercettazione viene declassificata per esporre il cinico sfruttamento di Hamas delle risorse umanitarie nella Striscia di Gaza. “Hamas continua a sfruttare le infrastrutture umanitarie nella Striscia di Gaza per sostenere le sue attività terroristiche a spese dei residenti di Gaza“, ha dichiarato infatti l’IDF.

