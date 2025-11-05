In Turchia i Paesi arabi e musulmani vogliono una forza di stabilizzazione sotto egida ONU e promettono che Hamas lascerà il potere

C’erano i rappresentanti di Giordania, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Tutti presenti al summit arabo-musulmano dei ministri degli Esteri tenuto a Istanbul con padrone di casa Hakan Fidan, ministro di Erdogan. Una grande coalizione, racconta Valeria Giannotta, direttore scientifico dell’Osservatorio Turchia del CeSPI, che si è riunita principalmente per mettere fine alle violazioni del cessate il fuoco di cui si è reso responsabile Israele, proponendosi di formare la forza di stabilizzazione che dovrà garantire la sicurezza a Gaza.

ELEZIONI NEW YORK/ Vince Mamdani, il sindaco "comunista" al bivio tra città ideale e disastro metropolitano

Al termine dell’incontro Fidan ha annunciato anche che Hamas è disposta a lasciare il controllo della Striscia a un altro soggetto palestinese. Potrebbero essere questi i primi due passi per inaugurare, tra mille difficoltà, la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco, in vista della quale si attende una risoluzione dell’ONU che autorizzi la presenza della forza di stabilizzazione.

Discorso Trump a Capitol Hill manipolato dalla BBC/ UK choc “volevano farlo sembrare incitamento all’assalto”

Quali sono le proposte uscite dall’incontro dei Paesi arabi e islamici in Turchia?

La prima notizia uscita, riferita dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, riguarda la disponibilità di Hamas a cedere il potere a un comitato palestinese. Era nell’aria da tempo, e venerdì scorso, al termine del TRT World Forum di Istanbul, Erdogan e Fidan hanno tenuto un incontro riservato con l’ala politica di Hamas, da intendersi come un incontro preparatorio al meeting di questi giorni. La Turchia continua ad avere un filo diretto con Hamas che le permette di giocare un ruolo da mediatore, su cui gli USA stanno facendo leva.

Elezioni sindaco New York 2025, diretta risultati/ Mamdani al top, Trump con Cuomo “meglio Dem che comunista”

Come vedono i Paesi arabi e islamici la fase della ricostruzione nella Striscia?

Hanno parlato di una forza di stabilizzazione che deve agire sulla base di indicazioni dell’ONU, alla quale tutti i Paesi che hanno partecipato all’incontro sono pronti a dare un contributo, mantenendo i confini della Striscia come da accordi del 1967.

In questa ipotesi Israele non manterrà i territori che sta occupando adesso, dopo il cessate il fuoco?

È quello che la comunità internazionale sta dicendo da tempo, anche se con questo governo israeliano niente sarà facile. C’è comunque un supporto esplicito da parte americana nei confronti della Turchia, non per niente il vicepresidente USA Vance ha dichiarato che la possibilità che Turchia e Israele entrino in conflitto non è un’opzione.

Definiti questi punti fermi ora come si procederà per garantire un futuro a Gaza?

Il prossimo passo sarà una risoluzione dell’ONU che legittimerà la presenza di una forza di stabilizzazione.

Ci saranno solo Paesi arabi o islamici a costituire la forza di stabilizzazione?

Il dato saliente dell’incontro di Istanbul è stato portare allo stesso tavolo i ministri degli Esteri dei Paesi arabi e musulmani. Un esperimento interessante, perché il mondo musulmano è tendenzialmente diviso. Il fatto che si siano ritrovati allo stesso tavolo è un elemento importante: l’attenzione era rivolta alla connotazione araba-musulmana. Immagino, però, che qualsiasi altro Paese voglia partecipare alla forza di stabilizzazione si possa fare avanti. Anche l’Italia ha dichiarato di essere pronta a farlo: le truppe italiane in verità sono già in Palestina, a Gerico, su richiesta sia dell’ANP che di Israele. La situazione, comunque, richiede la massima cautela.

Intanto, però, vengono segnalate continue violazioni del cessate il fuoco. Che posizione è stata presa su questo a Istanbul?

La prima urgenza è creare una forza di stabilizzazione per garantire il rispetto del cessate il fuoco. E i Paesi guidati dalla Turchia si daranno da fare perché la consegna dei corpi degli ostaggi avvenga secondo quanto pattuito, senza mettere in dubbio la tregua. È un punto su cui si è dibattuto molto, anzi, credo che la grande urgenza che ha portato a organizzare il meeting sia proprio questa. Per questo si vuole realizzare un meccanismo di stabilizzazione della situazione a favore di Gaza. Anche gli altri impegni presi nel vertice vanno in questa direzione.

Dire che Hamas è pronta a cedere il controllo significa anche che deporrà le armi?

Il disarmo di Hamas era una delle condizioni di questo processo di pace proposto da Trump. I Paesi arabi e musulmani se ne fanno carico, ma non sarà affatto semplice. Disarmare un gruppo che, per quanto in modo distorto, ha garantito finora la sicurezza e la difesa di Gaza non può essere un’azione immediata. La vera questione è come deve avvenire il disarmo. In ogni occasione precedente, dall’Afghanistan all’Iraq, non è mai stato facile. Bisogna studiare le soluzioni. Lo stesso problema si ha con i curdi del Pkk. Magari Hamas potrebbe cambiare nome.

Alla fine qual è il dato politico dell’incontro in Turchia?

È questa alleanza tra i Paesi arabi-musulmani. Stabilizzare il conflitto israelo-palestinese vuol dire stabilizzare l’intera regione mediorientale.

A questo proposito gli americani continuano a ribadire la necessità di firmare nuovi Accordi di Abramo per normalizzare i rapporti dei Paesi dell’area con Israele. Trump però recentemente ha detto che la soluzione per la Palestina non è detto che sia quella di un nuovo Stato. Senza questo obiettivo le intese si faranno ugualmente?

Storicamente anche senza uno Stato palestinese, che non c’è mai stato, l’importante è che ci sia stabilità e una condizione pacifica. Anche la Turchia arriverà al punto di normalizzare i rapporti con Israele, nel momento in cui Tel Aviv darà delle garanzie sui palestinesi. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a un up and down nei rapporti fra i due Paesi, anche se le relazioni economiche non si sono mai interrotte. Il vero problema per la Turchia è l’approccio del governo Netanyahu alla questione palestinese, che ha portato a diverse rotture. Quando questa crisi rientrerà, credo che si potranno normalizzare le relazioni bilaterali, con la mediazione degli USA.

Ufficialmente la Turchia rimane fedele alla teoria dei due Stati?

Due Stati che rispettino i confini del 1967, la Spianata delle moschee: Gerusalemme per Erdogan è una linea rossa. Quella dei due Stati è la soluzione che propongono tutti, anche se sarà difficile realizzarla. Rimane un obiettivo. Intanto si cerca di contenere la crisi, anche umanitaria.

Cosa intende fare sotto questo profilo la Turchia?

Darà una sede all’UNRWA, l’agenzia dell’ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi, chiusa a Gaza dagli israeliani perché sostenevano che era l’ombra di Hamas. Il che fa pensare che ci sarà anche un flusso di palestinesi verso il territorio turco: lì potranno finire tutti coloro che hanno lasciato il carcere ma non possono restare nei territori controllati da Israele. Molti esponenti di Hamas, d’altronde, sono già andati in Turchia.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI