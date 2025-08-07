Inchiesta sulle foto da Gaza, set costruito per mostrare la carestia della popolazione "Così i media internazionali diffondono la propaganda di Hamas"

Gaza, scoppia il caso immagini costruite che riprendono la popolazione affamata per manipolare l’informazione e l’opinione pubblica. Diverse inchieste, a partire già dai primi mesi dopo l’inizio del conflitto, avevano confermato che molte foto diffuse sui media e in particolare sui social, erano state create o modificate con intelligenza artificiale. Ora che il principale prolblema della popolazione civile è quello della mancanza di cibo, i giornali internazionali hanno riempito le prime pagine di scatti che denunciano la carestia, mostrando bambini scheletrici e folle ammassate con pentole vuote in attesa della distribuzione alimentare che hanno suscitato indignazione di massa, sono sorti dubbi circa la veridicità di tali scenari.

Soprattutto dopo che gli stessi quotidiani, come il New York Times, la BBc e la Cnn sono stati costretti ad ammettere di aver diffuso erroneamente documenti relativi ad altri conflitti, come lo Yemen e la Siria, o bambini palestinesi che in realtà soffrivano di gravi malattie genetiche non correlate alla denutrizione. L’ultimo caso, rivelato da un approfondimento di Bild, è quello del fotografo Anas Zayed Fatiyeh, un fotoreporter freelance che avrebbe organizzato veri e propri set fotografici per riprendere la sofferenza dei palestinesi, incaricato dall’agenzia di stampa turca Anadolu.

Gaza, inchiesta sulle foto manipolate: “Hamas controlla i media per diffondere propaganda”

Sia Bild che il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung hanno recentemente pubblicato articoli per smentire alcune delle immagini diffuse a livello internazionale sui media, che mostravano civili palestinesi affamati, definendole una “messinscena” costruita dalla propaganda di Hamas per suscitare pietà ed indignazione e per alimentare l’odio contro Israele.

Una strategia di narrativa ben precisa che distorcerebbe la realtà per manipolare l’opinione pubblica, nell’ultimo caso dimostrata anche dalla documentazione del set e dal fatto che lo stesso fotografo Fatiyeh è impegnato in organizzazioni che promuovono la resistenza globale e il boicottaggio contro Israele. Lo storico esperto di fotografia Gerhard Paul, ha dichiarato al giornale che nella Striscia di Gaza, è Hamas ad avere il controllo di tutti i media e ad autorizzare la pubblicazione di notizie, così come i numeri delle vittime che vengono comunicate alla stampa esclusivamente dal Ministero della Salute o la protezione civile che fanno capo alla stessa organizzazione, l’obiettivo è sempre lo stesso, suscitare la rabbia in modo unidirezionale.

Il giornalista Matti Friedman, ex Associated Press: “A Gaza la fame è vera ma le immagini sono false”

Sulle immagini false che provengono da Gaza, diffuse appositamente dai media controllati da Hamas per fare propaganda, si è espresso, in un intervista a Il Foglio, anche il giornalista Matti Friedman, che per 10 anni ha lavorato con l’agenzia internazionale Associated Press, denunciando le montature messe in atto appositamente per manipolare le informazioni. Una strategia messa in atto non solo tramite foto ritoccate ma anche con notizie censurate al fine di nascondere alcune evidenze.

Come ha raccontato il reporter infatti, già nel 2008 il fenomeno era radicato nelle redazioni, tanto che, racconta: “Siamo stati minacciati da Hamas perchè avevamo pubblicato un dettaglio in un report scritto dal nostro corrispondente palestinese, che svelava il fatto che tra i morti civili nei combattimenti con l’esercito israeliano, figuravano anche i terroristi, conteggiati al pari del resto della popolazione“. L’articolo all’epoca fu censurato e quella precisazione sparì, e allo stesso modo si sta comportando la stampa adesso, che non fa mai distinzioni tra le vittime e non parla mai dei militanti uccisi, amplificando così la narrazione “antisionista e antioccidentale” a senso unico di Hamas.