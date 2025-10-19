Gaza, Hamas ha violato l'accordo di tregua sparando contro un mezzo dell'Idf a Rafah, Israele risponde con attacchi aerei

Gaza, Israele ha deciso di mantenere chiuso il valico di Rafah fino a nuovo avviso, una misura che sarebbe arrivata, come ha affermato sabato scorso Netanyahu, a causa della mancata consegna di tutti i corpi degli ostaggi come invece era stato previsto dall’accordo sul cessate il fuoco, pertanto la riapertura è stata rimandata e di conseguenza restano bloccati anche gli aiuti che dovrebbero entrare proprio dall’Egitto.

Per questo motivo, Hamas, che ieri sera ha restituito altri due cadaveri tra i rapiti che erano stati uccisi, ha accusato il governo israeliano a sua volta di non rispettare gli accordi, dichiarando anche in una nota che la prolungata chiusura del valico fino a data da destinarsi starebbe rallentando proprio le stesse operazioni di ricerca delle salme da recuperare sotto le macerie, perchè tra i convogli di aiuti umanitari ci sarebbero anche le attrezzature utili alla localizzazione dei dispersi, quindi l’organizzazione ha rinnovato l’appello alle autorità internazionali chiedendo che intervengano permettendo la riapertura.

Gaza, violata tregua, sparatoria contro mezzo Idf a Rafah, Israele risponde con attacchi aerei

Mentre proseguono le accuse reciproche tra Hamas e Israele circa presunte violazioni del cessate il fuoco, nella serata di ieri gli Stati Uniti avevano lanciato l’allarme su un possibile attacco dell’organizzazione terroristica verso i civili palestinesi, una operazione pianificata che, come aveva avvertito il dipartimento di stato americano avrebbe avuto serie conseguenze ma che è stata smentita dal gruppo, che ha invece voluto specificare in una nota che le bande armate sono state finanziate ed addestrate da Israele al fine di compiere uccisioni, rapimenti e furti.

Questa mattina c’è però stata la conferma ufficiale delle violazioni, mentre la testata israeliana N12 riportava la notizia di una sparatoria contro un mezzo dell’Idf a Rafah, contemporaneamente l’emittente Al Arabiya ha parlato di attacchi aerei dell’esercito nella Striscia di Gaza settentrionale come risposta all’incidente che ha fatto anche scattare una riunione urgente dei ministri, per decidere su una eventuale prosecuzione delle attività militari.