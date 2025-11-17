L’ONU sta per votare una risoluzione sul piano di pace di Trump per Gaza. Ma la realtà è ben diversa: i palestinesi vivono ancora in condizioni disumane

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU si appresta (oggi) a votare una risoluzione degli USA per approvare il piano di pace di Trump nella Striscia di Gaza. Un documento che prevede una forza di stabilizzazione che controllerà il territorio e menziona la possibilità di un futuro Stato palestinese, ma che, spiega Paola Caridi, saggista e presidente di Lettera 22, rischia di rimanere sulla carta.

Una cosa, infatti, è ciò che viene affermato dai “decisori”, un’altra la realtà dei fatti, che sembra sconfessare le buone intenzioni della risoluzione. Oltre agli Stati Uniti, la risoluzione (che per passare avrà bisogno di sicuro del voto favorevole degli altri quattro membri permanenti: Cina, Russia, Francia e Gran Bretagna) è sostenuta anche da Qatar, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, Giordania e Turchia, ma l’occupazione di Israele a Gaza e in Cisgiordania è già andata oltre il limite ed è difficile anche solo ipotizzare uno Stato palestinese. E difficilmente Israele mollerà il 58%del territorio della Striscia che controlla ora.

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU dovrebbe votare a breve la risoluzione presentata dagli USA per la realizzazione del piano di Trump sulla pace a Gaza. Prevede un Consiglio internazionale a guida americana, una forza di stabilizzazione per gestire la sicurezza e in futuro la possibilità di uno Stato palestinese. Può rappresentare una svolta?

Sono i decisori che salvano sé stessi. Vedo una finta stabilità giocata sul confronto tra potenze regionali e potenze globali. Gaza sta diventando una cartina al tornasole per molti Paesi, Stati Uniti per primi: lo dimostra l’elezione di Mamdani a sindaco di New York per la quale proprio questo è stato uno dei temi fondamentali. La Striscia è un argomento che crea problemi in Italia, in Gran Bretagna, nei Paesi arabi, è meglio toglierlo dai radar. E allora ecco la risoluzione. Non è la prima volta, però, che si arriva a un documento di compromesso che non riesce a dire nulla rispetto alla realtà sul terreno.

La realtà invece qual è?

L’hanno mostrata le immagini delle piogge a Gaza, con i liquami che entrano nelle tende: l’ennesima dimostrazione che una cosa sono gli accordi presi dai decisori e un’altra la situazione nella Striscia. L’opinione pubblica, però, è come un fiume carsico, non è che non vede quello che sta succedendo. C’è ancora qualcuno che sta chiudendo i valichi, per cui continua a non entrare cibo a sufficienza, anzi, non entra nulla a sufficienza. Mancano gli shelter, i container, posti in cui far vivere la gente: gli edifici continuano a crollare, Israele usa i bulldozer, mina le case e le abbatte, sta azzerando tutta la parte orientale della Striscia che ha occupato.

Tutto questo per raggiungere quale obiettivo?

Il 58% della Striscia, la parte composta dalle città e dai terreni fertili, è occupata da Israele, il restante 42%, dove è stata convogliata la popolazione sono dune e sabbia, è il nulla. Questa è la realtà sul terreno. La risoluzione presentata all’ONU cerca di coprire questa realtà. In questo contesto la questione della Cisgiordania, e con essa la situazione di Gerusalemme, rimane dirimente, perché senza questi territori lo Stato della Palestina non ci sarà. Se in Cisgiordania si continua a fare quello che stanno facendo i coloni, l’esercito e i coloni che sono nell’esercito, non solo la sua annessione è già un fatto, ma viene confermato uno Stato israeliano di apartheid, che è un crimine internazionale.

Channel 13 dice che secondo funzionari israeliani gli USA, visto che i colloqui sono in stallo, vorrebbero avviare la ricostruzione senza risolvere il problema del disarmo di Hamas. Cosa che Tel Aviv non accetta. Il ministro Katz afferma che non ci sarà mai uno Stato di Palestina e che Israele manterrà le aree chiave di Gaza: il contrario di ciò che conterrebbe la risoluzione Onu. Come si spiega?

È così da prima del 7 Ottobre. Il problema è che i decisori non hanno cambiato atteggiamento nei confronti di Israele in 25 anni. C’è bisogno di una rivoluzione copernicana che non può arrivare da loro, ma dalla società civile. Basta guardare la UE: Ursula von der Leyen se ne esce con un patto per il Mediterraneo in cui la distanza tra le parole e quello che succede sul terreno è abissale, come se fossimo tornati a 150/200 anni fa, in cui chi è colonizzato non conta nulla e puoi farne quello che vuoi. Tutto questo non può essere risolto con una risoluzione ONU dopo che ce ne sono state decine, centinaia, che sono state abortite.

Al Jazeera parla dell’esistenza di una organizzazione, Al-Majd Europe, che trasporta le famiglie palestinesi in bus a un aeroporto israeliano per poi partire per destinazione sconosciuta. Un gruppo di oltre 150 persone sarebbe partito per il Sudafrica. La deportazione è già iniziata sotto traccia?

Mi sembra strano che il Sudafrica accetti così i palestinesi vista la politica del Paese, che è di totale appoggio alla Palestina. Bisogna aspettare gli esiti di questa inchiesta, sulla quale Al Jazeera sta lavorando: è una vicenda che ha preso un po’ di punta. D’altra parte ci sono dei malumori su quello che sta succedendo: i Paesi arabi hanno accettato la risoluzione USA all’ONU perché non possono non farlo, ma non è detto che si schiaccino sulla posizione americana. In tutto questo, poi, ci stiamo dimenticando di un altro aspetto.

Quale?

Quello della presenza a Gaza di militari di altre nazionalità che non siano Israele. Gli israeliani non vogliono i turchi, non vogliono i qatarini, non vogliono altri soldati per tenersi il 58% della Striscia divisa, secondo la linea gialla longitudinale, tra est e ovest.

La presenza di una forza di stabilizzazione è uno dei contenuti della risoluzione ONU: riuscirà a insediarsi?

Può Israele accettare truppe straniere dopo che per giorni ha rifiutato l’entrata dei bulldozer che dovevano recuperare non le salme dei palestinesi, ma quelle degli ostaggi? Anche su questo c’è una narrazione che sta svelando molto della situazione. Si sta parlando dell’ultima salma che deve essere restituita a Israele e per fortuna le altre sono state recuperate e riconsegnate alle famiglie. Ma vogliamo parlare delle centinaia di corpi di palestinesi che sono stati riconsegnati sfigurati alle famiglie, che non sanno trovare il corpo dei propri parenti? Sono salme che vengono seppellite nelle fosse comuni.

