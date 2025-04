Se tre indizi fanno una prova, la manifestazione di centinaia di palestinesi per il terzo weekend consecutivo nella Striscia di Gaza contro Hamas rappresenta un autentica protesta generalizzata contro la sigla finanziata dall’Iran responsabile dell’attacco terroristico contro Israele del 7 ottobre 2023. Dopo che per anni la voce palestinese da Gaza era di fatto un’unico suono con le disposizioni della sigla terroristica comandata da Teheran, la ripresa delle ostilità post-tregua fra Tel Aviv e il commando di Hamas nella Striscia ha fatto sobbalzare il popolo palestinese stufo di essere vittima collaterale dei missili israeliani e del regime islamista di Hamas, che si fa “scudo umano” della povera gente devastata dalla guerra.

Da un lato la sacrosanta richiesta che la guerra venga fermata subito, siglando un cessate il fuoco questa volta duraturo e che porti un futuro pacifico a Gaza e nel resto della Striscia, dall’altro però soprattutto la richiesta che Hamas lasci definitivamente il potere sul popolo palestinese: questo viene chiesto nella maxi protesta che tra sabato e oggi è giunta fino all’area nord presso il campo di Jabalia.

Dopo che per due settimane consecutive v’erano state proteste simili a Gaza City e anche nel sud della Striscia, dopo una pausa di qualche giorno nel pieno dello scontro ancora durissimo tra l’esercito di Israele e i miliziani islamisti, i manifestanti sono tornati in piazza (o quello che ne rimane dopo le macerie di un anno e mezzo di guerra) e con video sui social per viralizzare il più possibile le istanze per anni “nascoste” dalla ‘mano oscura’ del regime di Hamas.

Sempre dalla centinaia di palestinesi in proteste viene ulteriormente ricordata la memoria del giovane 22enne Oday Nasser Al Rabay, torturato e trucidato negli scorsi giorni da Hamas per la sola motivazione che aveva partecipato e condotto alcuni raduni nella Striscia proprio chiedendo quanto i suoi compagni manifestanti vanno appellandosi ancora oggi. «Vogliamo la fine della guerra» viene accompagnato da altrettanti richieste, come «Hamas è una organizzazione terroristica, lasci il potere!».

Seppur silenziate negli scorsi giorni da molti media internazionali, le proteste proseguono e tornano all’attenzione anche dalla comunità mondiale nel pieno dello stallo per quanto riguarda i negoziati Israele-Hamas. Non tutto il popolo palestinese è schierato con la sigla islamista, e nonostante questo non significhi certo che “apprezzino” i bombardamenti israeliani nella Striscia, pone un futuro incerto per la guida politica dell’area. Con le pressioni americane affinché l’Iran convinca Hamas a desistere nel rimanere al potere in una Striscia che hanno contribuito a devastare da oltre un decennio, qualcosa potrebbe realmente smuoversi nei prossimi mesi.

Il popolo palestinese inizia ad alzare la testa, sfruttando probabilmente la minor tenuta di Hamas dopo la guerra che ha anche decapitato la linea di comando al potere: come purtroppo visto nel caso di Oday, anche altri manifestanti sono stati inseguiti e dispersi dagli agenti della polizia segreta di Hamas, sempre presente nell’area nonostante la guerra in corso con il nemico israeliano.

«Siete terroristi, siete solo spazzatura» si sentono le grida rivolte al gruppo nei video comparsi da Jabalia nel nord della Striscia. In uno dei video che rimbalza dal Medio Oriente si odono anche messaggi ancora più netti contro Hamas, specie contro due dei nuovi responsabili (Sami Abu Zuhri e Osama Hamdan), «Nessun assedio e nessuna distruzione: vogliamo vivere con dignità e stabilità».

Si chiede inoltre che il piano di Trump sia modificato per evitare la cacciata dei palestinesi da Gaza, sottolineando al mondo (e all’America) con queste proteste anti-Hamas che esiste un popolo palestinese tutt’altro che incline al regime filo-iraniano. Nelle prossime ore intanto il Premier Netanyahu si dirigerà a Washington per incontrare il Presidente Trump, con l’agenda dei vertici che verte sugli ostaggi, il cessate il fuoco e appunto lo snodo Iran (anche per mediare eventualmente con Hamas per un’uscita di scena dalle macerie della Striscia).

