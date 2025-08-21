Padre Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza City, aggiorna sulla situazione umanitaria, mentre proseguono attacchi dopo il fallimento degli accordi

Gaza, la situazione umanitaria si aggrava mentre prosegue l’operazione dell’esercito israeliano e si continua a discutere su possibili opzioni per una tregua. Padre Romanelli, parroco della Sacra Famiglia, l’unica chiesa cattolica presente sul territorio, ha rilasciato recentemente un’intervista a L’Osservatore Romano, nella quale ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di fedeli e dei rifugiati, riferendo che la comunità attualmente si trova in un luogo non colpito direttamente dai bombardamenti, nel quartiere Zaytoun, dove non si sono attualmente ordini di evacuazione, anche se a volte arrivano schegge e si sentono gli attacchi giorno e notte.

“Noi stiamo bene, ringraziando Iddio“, ha detto il prete al quotidiano, aggiungendo: “La zona è pericolosa, preghiamo per la pace anche perchè i bisogni della popolazione civile aumentano“. Ora la speranza è quella non solo di un cessate il fuoco che si potrebbe concretizzare solo in caso di accordo con Hamas, ma anche nel frattempo di un intervento per garantire la maggiore protezione non solo dei civili ma degli operatori umanitari.

Gaza, Padre Romanelli: “Chi ha potere garantisca maggiore protezione per civili e operatori umanitari”

La crisi umanitaria a Gaza City, raccontata dal parroco della chiesa della Sacra Famiglia Padre Romanelli, in ripresa dopo le ferite ad una gamba riportate in seguito ad un attacco, che conferma anche la necessità di maggiori protezioni per le comunità umanitarie, e proprio nel giorno della giornata mondiale dell’aiuto umanitario ricorda le perdite degli operatori, arrivati a 383 in totale per quanto riguarda le vittime nelle zone di conflitto.

Nel frattempo arrivano le ultime notizie sugli accordi di tregua, rifiutati da Netanyahu dopo la parziale accettazione di Hamas, che ha dato il via all’operazione per estendere i combattimenti in tutto il territorio e l’occupazione della Striscia, nonostante la contrarietà da parte dell’Europa e delle fonti di sicurezza interne, che hanno avvertito circa il rischio di poter perdere definitivamente la speranza di poter riportare a casa gli ostaggi ancora in vita.