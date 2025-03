Riguardo la ricostruzione di Gaza l’amministrazione Trump ha preso una posizione forte e decisa, rifiutando un piano che sembrava finalmente offrire una via d’uscita alla Striscia di Gaza, devastata dalla guerra. Questo piano, sostenuto da numerosi leader arabi, mirava a ricostruire la zona con la partecipazione di un governo palestinese riformato, dando a circa 2 milioni di palestinesi la possibilità di restare e ricominciare. Ma Trump non sembra avere intenzione di seguire questa strada. La sua visione per Gaza è completamente diversa e decisamente più radicale. Non solo rifiuta l’idea di un’amministrazione palestinese riformata, ma propone di espellere i palestinesi dalla Striscia e trasformarla in una “riviera” sotto il controllo degli Stati Uniti.

Come riporta la CNN, secondo Brian Hughes, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, la proposta attuale non tiene conto della realtà devastante di Gaza, che è ancora una zona di guerra, con macerie ovunque e ordigni inesplosi. La situazione è talmente grave che, secondo Hughes, i palestinesi che ci vivono non possono nemmeno aspirare a una vita dignitosa. Eppure, Trump sembra convinto che la sua visione di una Gaza “libera da Hamas” possa in qualche modo portare alla tanto agognata pace. Ma chi ci vive, e chi conosce da vicino la situazione, si chiede se questa “riviera” possa davvero risolvere i problemi radicati da decenni.

Ricostruzione di Gaza: il piano arabo

Da parte dei paesi arabi arriva invece un piano per la ricostruzione di Gaza ben più ambizioso e, almeno sulla carta, promettente. Parliamo di una proposta da 53 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza entro il 2030, un piano che include la rimozione degli ordigni inesplosi e la bonifica delle milioni di tonnellate di macerie lasciate dai bombardamenti. L’obiettivo è dare a Gaza una seconda possibilità, cercando di trasformarla in una zona prospera e vivibile. Ma c’è un grosso ostacolo: Hamas. Il gruppo che da anni controlla Gaza è fermamente contrario a qualsiasi proposta che implichi la smilitarizzazione, e ha ribadito che “l’arma della resistenza è una linea rossa” che non sarà mai messa in discussione.

Tuttavia, alcune frange di Hamas sembrano disposte a parlare di un futuro in cui possono farsi da parte, sempre a condizione che i palestinesi siano gli unici a decidere le sorti della loro terra, senza intromissioni esterne. In questo scenario, però, la strada appare tortuosa. I paesi arabi, pur sostenendo la proposta, non sono completamente uniti. Alcuni, come l’Arabia Saudita e gli Emirati, non sono nemmeno riusciti a partecipare attivamente al summit che doveva presentare ufficialmente il piano a Trump. E questo solleva più di un dubbio sulla possibilità che il piano riceva il supporto necessario per essere realizzato.

Ricostruzione di Gaza: un futuro incerto

Quindi, cosa ci aspetta per la ricostruzione di Gaza? Le possibilità di un futuro migliore, che si tratti della proposta araba o della visione di Trump, sembrano essere intrappolate in un gioco di potere internazionale e nelle divisioni interne della politica palestinese. L’idea di ricostruire Gaza è sicuramente ambiziosa, ma ogni passo in avanti sembra sempre enorme ostacolato da problemi: la questione della smilitarizzazione, l’ostinazione di Hamas, l’incertezza dei finanziamenti e l’assenza di un consenso tra i principali attori regionali.

Gaza continua ad essere un territorio segnato da anni di conflitti, con promesse di ricostruzione che spesso non vanno oltre le dichiarazioni ufficiali. I palestinesi aspettano una pace che sembra non arrivare mai, mentre il mondo guarda senza trovare una via d’uscita chiara. Eppure, nonostante le difficoltà, alcuni continuano a sperare che, prima o poi, arrivi una vera soluzione. Ma per ora, tutto ciò che c’è sono dubbi, piani che si scontrano tra loro e una guerra che, purtroppo, sembra non aver mai fine.