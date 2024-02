Gazzelle a Sanremo 2024 con “Tutto qui”, video/ Il classico brano sanremese coglie lo spirito del Festival

Flavio Bruno Pardini, noto con lo pseudonimo di Gazzelle, è tra gli artisti prescelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2024. Il cantautore romano viene considerato come un esponente molto interessante della nuova scena indie pop italiana e non si è minimamente snaturato sul palco dell’Ariston. Il brano presentato dall’artista racchiude diversi spunti di interesse e non si discosta molto dal suo modo di fare.

Significato Testo “Tutto qui” di Gazzelle/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

L’apparizione di Gazzelle di Sanremo è iniziata con un abbraccio con il suo caro amico Marco Mengoni. Il brano da lui interpretato si intitola Tutto qui e si apre con alcune imperfezioni nell’intonazione. L’esibizione va avanti senza particolari sussulti e viene impreziosita dal tocco orchestrale. Sembra un classico pezzo sanremese, e in realtà non si allontana più di tanto da questo clichet. La canzone è un piccolo viaggio nel cuore di Roma Nord, nel quale vengono raccontati sogni e amori di coloro che stanno per entrare nel mondo degli adulti.

Il 34enne non perde la sua anima originaria neanche per quanto riguarda l’aspetto esteriore. Indossa un outfit curato da Arianna Beachi, dalla notevole impronta sartoriale e di chiara ispirazione ai magnifici anni Novanta. Indossa una felpa con cappuccio e un paio di occhiali tanto apprezzati da parte dei fan del Fantasanremo, ben lieti di accogliere il suo punteggio bonus. Il look è sportivo ma denota alcune sfumature di eleganza alternativa. Tornando a parlare della canzone, potrebbe funzionare anche se si nutrono alcuni dubbi sulla sua potenza radiofonica.

Lo scenario di Gazzelle per le prossime serate del Festival di Sanremo lascia spazio a numerose opportunità. L’autore romano, molto apprezzato negli ambienti underground, cerca di sfondare anche nel mainstream e sembra avere tutti i mezzi per riuscirci. Di sicuro sa scrivere canzoni credibili e ha un’ottima padronanza del linguaggio, oltre ad avere buone capacità di sostenere un palco così pesante. Non manca una certa venatura di malinconia in un brano che potrebbe sorprendere la critica, con una vaga ispirazione nei confronti di artisti come Cesare Cremonini, Marco Mengoni e Rino Gaetano. Vedremo nel futuro immediato cosa saprà fare e quale sarà la sua evoluzione sul palco più famoso e complicato d’Italia. Il cantante si è posizionato 11esimo nella classifica di Spotify, facendo intuire come il suo brano abbia fatto centro nel cuore del pubblico. Purtroppo, non si è posizionato tra i primi cinque classificati nel giudizio della stampa.

Video ufficiale “Tutto qui”, canzone di Gazzelle a Sanremo 2024













