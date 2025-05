Gazzelle sarà uno degli artisti che parteciperà al Concerto del 1 Maggio 2025, evento che vedrà protagonisti alcuni dei principali cantautori e cantanti della musica italiana. Gazzelle sta accumulando sempre maggiore successo e negli ultimi dodici mesi ha ottenuto grande popolarità, ma andiamo a vedere meglio chi è Gazzelle.

Gazzelle è il nome d’arte di Flavio Bruno Pardini ed è nato a Roma il 7 Dicembre 1989. Inizialmente l’artista suona a livello amatoriale ed a 22 anni fa alcune apparizioni in locali romani, e dal 2016 si identifica con il nome di Gazzelle. L’artista ha ammesso che ha scelto questo nome per l’apprezzamento verso le Gazelle, modello di scarpe dell’Adidas.

Pian piano Gazzelle ha ottenuto un discreto successo, è partito dai piccoli locali romani ma è riuscito addirittura a riempire gli stadi e nel 2024 ha preso parte anche al Festival di Sanremo. Grandi successi e parliamo di un artista sicuramente particolare ma che sta raggiungendo discreti risultati. Al Festival ha presentato la canzone Tutto Qui e l’artista ha chiarito che il 2025 sarà un anno più tranquillo rispetto all’ultimo anno.

Gazzelle, dalla passione per la musica al suo amore

In un’intervista ai microfoni di Rolling Stones Gazzelle ha raccontato di come il suo obiettivo sia fare musica per passione e non per soldi ma allo stesso tempo non vuole che la sua musica sia troppo di nicchia e gli piacerebbe accrescere la sua popolarità. L’artista si è raccontato cosi: “Lavoravo in un bar ed ho capito che volevo fare il cantante, sono riuscito a creare un posto mio a livello musicale”.

Raccontandosi Gazzelle ha spiegato: “Sono una persona che resta lontano dai social, non mi vedi e non mi senti e non vado in televisione quasi mai. Però la mia ambizione è che la mia musica diventi sempre più popolare e questo non succede se resti solo a casa tua”. Gazzelle è molto riservato e non appaiono foto sulla sua vita privata.

Gazzelle è fidanzato ormai da qualche anno con la modella e sportiva Ilaria Loriga, donna che ha un discreto seguito sui propri canali social. Parliamo di un personaggio pubblico molto importante, i due sarebbero fidanzati da quasi tre anni anche se non ci sono grandi conferme a riguardo.