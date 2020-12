Gazzelle al Prime Time Live di RTL 102.5/ “Un’occasione importante per me”

Gazzelle si esibirà questa sera a partire dalle ore 21:00, presso il programma Suite 102.5 Prime Time Live, in onda sull’emittente radiofonica Rtl 102.5. In vista dell’esibizione live, l’artista romano è stato intervistato dal programma di Rtl 102.5 “Non Stop News” condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti: “Mi sto quasi disabituando a suonare dal vivo – le parole di Gazelle, chiaro riferimento al duro periodo per il mondo dello spettacolo a causa del coronavirus – ma penso sia un’occasione importante per me e per i fan e per coloro che possono tornare a vedere un po’ di normalità. Stasera porterò come sempre tutto il mio cuore – ha aggiunto – e poi il mio pianista e il mio chitarrista, sarà un set acustico con una selezione delle mie canzoni”. Gazelle si è poi soffermato sulle sue canzoni, spiegando: “Nei miei brani non scelgo di cosa parlare, ne parlo e basta, sono emozioni e sensazioni che escono da me. Quando mi metto a scrivere una canzone, io seguo solo il flusso che ho dentro e lo lascio uscire”.

GAZZELLE A RTL 102.5: I BRANI ICONICI E GLI ULTIMI PEZZI PUBBLICATI

Dopo l’esibizione di questa sera al Prime Time Live di RTL 102.5, Gazelle incontrerà la top influencer nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, insieme al conduttore radiofonico Enrico Galletti, nella “Social Room”, e tutti insieme chiacchiereranno con i fan grazie ad un esclusivo meet&grette via zoom. Gazelle, cantautore romano classe 1989, è divenuto popolare al grande pubblico soprattutto negli ultimi tre anni, grazie a pezzi cantatissimi come “Ora che ti guardo bene“, “Scintille”, “Stelle filanti”, “Tutta la vita”, “Non sei tu”, “Nero”, “Una canzone che non so”, “Polynesia”, “Settembre”, “Sopra” e “Destri”. Durante lo scorso mese di novembre sono stati invece pubblicati gli ultimi due singoli “Lacri-ma” e “Scusa”, che vanno ad aggiungersi a “Destri” e “Ora che ti guardo bene”, brani dell’artista dell’anno che volge alla conclusione.



