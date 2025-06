Il 7 giugno c’è stato il concerto di Gazzelle al Circo Massimo di Roma davanti a una platea di più di cinquantamila persone che hanno cantato le sue canzoni e si è divertito come non mai, già pregustando il prossimo, peccato che chi se lo aspetta sarà deluso dato che c’è stato un annuncio inaspettato che ha un motivo molto preciso e del tutto condivisibile.

Dopo un concerto sold out il cantante ha deciso di prendersi una pausa: “Mi fermerò un po’”. Lo ha annunciato anche in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al Tg5: “Devo fermarmi perché devo vivere se voglio creare musica e scrivere canzoni”. I fan, quindi, dovranno aspettare il suo ritorno.

Gazzelle ringrazia i suoi fan: “Mi avete regalato una botta di vita”

“Grazie che c’eravate stasera perché io non me lo dimenticherò e spero nemmeno voi. Fate un applauso al mio manager. Che dire? Raga, non lo so, non so che dirvi, visto da qua è una delle cose più belle che ho mai visto e comunque un po’ ne ho viste, devo dire” queste le parole di Gazzelle che si prenderà una pausa dai concerti perché deve trovare il modo di vivere se vuole creare.

Gazzelle ha continuato dicendo quanto segue: “Vi voglio bene, vi voglio bene da tutto il mio ca**o di cuore. La vita è più bella quando succedono ‘ste cose, e quindi, grazie perché mi avete comunque regalato una botta di vita che mi porterò presto per sempre”. Una carriera costellata di successi, dischi d’oro e di platino, oltre a una partecipazione al Festival di Sanremo dove ha avuto modo di allargare il suo bacino di pubblico, e senza contare l’amore (chi è la sua fidanzata).