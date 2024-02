Gazzelle, chi è la fidanzata Ilaria Loriga/ Curiosità e la canzone dedicata a lei

Chi è Ilaria Loriga, l’attrice e fidanzata di Gazzelle

Gazzelle è fidanzato con Ilaria Loriga. La compagna di vita del cantante in gara a Sanremo 2024 con la canzone Tutto qui, è nata a Sassari, in Sardegna, il 19 giugno 1998. Dopo aver deciso di trasferirsi a Roma, ha intrapreso una carriera nell’ambito della recitazione, debuttando in alcuni spot pubblicitari, tra cui quella per Grimaldi Lines nel 2017 e Mediaworld nel 2019. Il suo esordio a teatro è avvenuto nel 2019 con l’opera “Il primo bacio”. Nel mondo cinematografico, ha preso parte a due produzioni: “Amleto è mio fratello” (2023) e “Do ut des” (2023).

La storia d’amore tra Ilaria Loriga e Flavio Bruno Pardini, alias Gazzelle, sembra essersi sviluppata poco più di due anni fa, anche se non esistono notizie o prove che confermino l’inizio di questa storia d’amore. Pur essendo figure pubbliche nel mondo del cinema, della televisione e della musica, i due fidanzati mantengono una riservatezza significativa sulla loro vita privata. Un amore comunque speciale quello tra Gazzelle, vero nome Flavio Bruno Pardini e la sua dolce metà Ilaria.

Gazzelle e la canzone dedicata a Ilaria Loriga

Per celebrare l’amore verso la sua fidanzata Ilaria Loriga, il cantante Gazzelle ha deciso di regalare un gesto speciale alla fidanzata. Nel corso di una intervista Cosmopolitan ha rivelato che la sua canzone “La prima canzone d’amore” è una dedica alla sua compagna di vita. “È una canzone scritta da una persona innamorata, è una dedica alla mia ragazza. Se avessi voluto nasconderla non l’avrei messa. Ho voluto scriverla per dire a me stesso che se sei innamorato è bello”, ha confidato Gazzelle, aggiungendo un tocco di dolcezza alla loro storia, che, nonostante il riserbo, si denota attraverso le note dei suoi pezzi.

Ilaria Loriga è stata dunque una musa ispiratrice per Gazzelle, che ha fatto una confessione curiosa anche riguardo al suo nome d’arte, che ha sempre destato una certa curiosità:“Un giorno mi sono accorto che avevo davvero un mucchio di paia di Gazelle Adidas in camera mia, perché sono un po’ fissato con le scarpe, e ho pensato che avrei potuto chiamarmi così, che suonava bene e strano al punto giusto. La musica? Ho iniziato per spirito di imitazione. E poi sicuramente mi ha influenzato tutta la musica che ho ascoltato da piccolo, sempre grazie ai miei genitori. Sono stato fortunato perché avevano bei gusti, ho sempre ascoltato musica di qualità” ha confessato Gazzelle.











