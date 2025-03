Gazzelle e l’amore: “Mi aiuta anche con la musica, alcune storie mi hanno indebolito e temprato”

Tra i volti della prima puntata di Amici 24 troveremo anche Gazzelle, il noto artista capace di impilare successi negli ultimi dieci anni con la sua musica dalle sfaccettature indie. L’artista, che nel 2024 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Tutto qui, da un po’ di tempo avrebbe trovato l’amore e nel corso di una intervista concessa tra le colonne del noto magazine Vanity Fair, si è soffermato sull’importanza dei sentimenti nella sua vita:

“In questo momento della mia vita ho una relazione, sto bene, e questo conta anche nel mio modo di fare musica. Anche se, come dicevo, spesso guardo al passato, a incontri precedenti, a rapporti che mi hanno temprato o indebolito” ha ammesso tra le pagine della nota rivista sottolineando come i sentimenti siano un valore aggiunto per lui.

Gazzelle sul futuro: “Non so se voglio sposarmi o avere un figlio”

Del futuro, Gazzelle, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, non ha ancora certezze, il cantante romano, in una intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ammesso di non avere le idee troppo chiare su quello che verrà. Nonostante stia vivendo una storia d’amore lontana dai riflettori con la fidanzata Ilaria Loriga, Gazzelle ha confidato:

“Non so se voglio sposarmi, se voglio avere un figlio. Sono tutte domande lecite ma alla fine la vita ci travolge e io spero di farmi travolgere” le parole del cantante capitolino. In attesa di capire cosa la vita riserverà al noto artista, Gazzelle prosegue a macinare successi con la sua musica, la vera certezza che al momento attanaglia la mente del cantante, in attesa di fare ulteriore chiarezza su quello che sarà da ora in avanti. Proprio riguardo alla ragazza, Gazzelle aveva rivelato di aver dedicato la canzone di Sanremo: “E’ un brano da persona innamorata”.

