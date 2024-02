GAZZELLE CON ‘TUTTO QUI’, FINALE SANREMO 2024/ Lui: “Ringrazio tutti per questa esperienza”

Gazzelle a Sanremo 2024 con Tutto qui: esibizione serata finale

Il terzo cantante ad esibirsi alla finale del Festival di Sanremo 2024 è Gazzelle con Tutto qui. L’esibizione è intimista e semplice come nello stile del giovane cantante. Ad inizio della serata è stata svelata la classifica ed il giovane cantautore romano il cui nome all’anagrafe è Flavio Pardini attualmente nella classifica provvisoria è classificato al 13° posto.

La sua esibizione nella serata finale della Kermesse raccoglie applausi dal teatro dell’Ariston mentre sui social non mancano i commenti di apprezzamento per il giovane cantuautore. A fine esibizione il cantautore ha salutato con un ringraziamento: “Grazie mille è stata un’esperienza fantastica e vorrei dedicare tutta questa esperienza a Giovanna che mi manca tanto.” (Agg di Liliana Morreale)

Gazzelle approda in finale a Sanremo 2024 con il brano “Tutto qui”: il cantante romano può puntare al podio?

Ci sono grandi aspettative per Gazzelle in vista della finale di Sanremo 2024. Con la sua canzone “Tutto qui”, il cantante romano può ambire a raggiungere vette elevate e sognare un grande traguardo. Arriva a questo evento con la giusta carica emotiva e la consapevolezza necessaria. Il riscontro del pubblico è stato ottimo, con il brano di Gazzelle che si posiziona al sesto posto nella classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify.

Si avvicina dunque alla top five, pronto ad esibirsi nuovamente e a dare il meglio di sé nella puntata più importante dell’anno. “Mi sento un po’ stupido, ma sto bene. Rispetto alla prima serata ero più sotto controllo, anche se mi sono emozionato molto”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio News dopo essersi esibito sulle note di “Tutto qui” per la seconda volta. Un’interpretazione che ha soddisfatto tutti e ha generato grandi riscontri dai fan.

Gazzelle credibile e coinvolgente, così ha conquistato l’Ariston di Sanremo 2024 con la canzone “Tutto Qui”

Gazzelle ci ha messo l’anima nell’interpretare la storia di un amore finito con la sua canzone “Tutto qui“. Una narrazione struggente che l’artista romano porta avanti con credibilità e trasporto, offrendo una connessione perfetta con chi desidera immergersi nel dolore di una relazione che non ha avuto il lieto fine sperato.

Tuttavia, non manca una spruzzata di speranza in questo brano, così come non manca la speranza dei fan di Gazzelle nel vederlo scalare le prime posizioni della classifica di Sanremo 2024. Per il cantante romano, ciò che sta vivendo è già di per sé un grande sogno dal quale non vuole svegliarsi. A Sanremo 2024 si sente nel suo ambiente ideale, dove può esprimersi al meglio attraverso la musica e le parole.

