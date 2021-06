Gazzelle e Mara Sattei per Tuttecose/ Video, il nuovo singolo ha il sapore d’estate

Gazzelle e Mara Sattei si sono incontrati per dar vita a ”Tuttecose”, il nuovo singolo uscito a sorpresa venerdì 4 giugno. Solo quattro mesi fa il cantante romano ha pubblicato il suo terzo album ”Ok”, adesso ritorna con una inedita canzone non estratta dal disco che potrebbe anticipare un futuro progetto. ”Tuttecose” è stata annunciata sui social dai due artisti, in un primo momento venivano pubblicate delle storie ritratte in spiaggia con il titolo della canzone scritto un po’ ovunque. Questo ha fatto subito capire qualcosa ai fan di entrambi, che si aspettavano una notizia da un momento all’altro. L’annuncio è infatti arrivato immediatamente tramite post, Gazzelle e Mara Sattei lo hanno fatto con due diverse foto che li ritraggono insieme. Il cantante ha poi pubblicato anche la copertina del singolo citando il verso del testo ”Fatemici stare bene”.

‘Tuttecose’ di Gazzelle e Mara Sattei

”Tuttecose” è l’unione di uno dei più importanti cantautori del pop contemporaneo ed una delle voci più ascoltate del nuovo panorama musicale italiano. Il risultato è una canzone fresca, già sulla bocca di tutti e che si presenta come una hit da cantare e ballare in estate. Sono riconoscibilissimi il mood romantico della penna di Flavio Bruno Pardini (vero nome di Gazzelle) e lo stile di Mara Sattei, che è diventato inconfondibile grazie ai successi di ”Spigoli” con Carl Brave e ”Scusa” prodotto dal fratello tha Supreme. Le storie pubblicate da Gazzelle in spiaggia prima di annunciare l’uscita del singolo fanno inoltre pensare ad un imminente video che potrebbe essere girato proprio al mare, a conferma del sound estivo che si respira ascoltando ”Tuttecose”.

