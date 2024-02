Gazzelle ha vinto Premio Bardotti per miglior testo?/ Sanremo 2024, spoiler social: spunta foto su Instagram

GAZZELLE, SPUNTA LA FOTO DEL PREMIO BARDOTTI…

Che Festival di Sanremo sarebbe senza polemiche? Non si smentisce neppure quello del 2024. Non ci riferiamo a Geolier, ma al caso Gazzelle. Non c’è una bufera all’orizzonte per il cantautore romano, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, anche perché la questione è passata piuttosto in sordina, o forse è stata volutamente ignorata? Sta di fatto che nel pomeriggio è circolata una foto dell’artista con un premio in mano.

Non un premio qualunque, ma uno di quelli che vengono annunciati al termine del Festival di Sanremo, con la proclamazione appunto di tutti i vincitori. Si tratta nel caso di Gazzelle del Premio parole d’autore Sergio Bardotti, che viene assegnato al miglior testo. Dunque, Gazzelle ha trionfato con la canzone “Tutto qui“.

GAZZELLE, SCOPPIA IL CASO SPOILER PER IL PREMIO BARDOTTI

Una gioia immensa per Gazzelle, considerando anche il fatto che col Festival di Sanremo 2024 ha debuttato nella kermesse canora. Inoltre, si tratta di un riconoscimento alle sue doti di scrittura. La canzone “Tutto qui“, infatti, è stata scritta dal cantautore insieme al musicista Federico Nardelli.

Dunque, una volta appresa la notizia della sua vittoria, ha pensato bene di condividere la sua gioia sui social, pubblicando una story Instagram in cui mostra il premio, scrive “Grazie” e tagga pure l’account del FantaSanremo, visto che questo premio vale anche dei punti per i fan che partecipano all’ormai popolare gioco. Nessuno, però, ne ha dato notizia, perché è il Festival di Sanremo 2024 ad annunciare durante la finalissima i vincitori di tutti i premi. Gazzelle, dunque, ha giocato d’anticipo spoilerando tutto via social…

