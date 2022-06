Gazzelle “Sono stati due anni di angoscia”/ “Rinascita” e il ritorno sul palco (Radio Zeta Future HIts Live)

Gazzelle ospite di Radio Zeta Future Hits Live

C’è anche Gazzelle tra gli ospiti di Radio Zeta Future HIts Live, l’appuntamento musicale di Radio Zeta, previsto questa sera giovedì 9 giugno. Flavio Pardini in arte Gazzelle, non vede l’ora di salire sul palco e scatenarsi con la sua musica, solo come lui sa fare. Uno che nella vita di tutti i giorni è abituato a mantenere un profilo basso, ma che sul palco si trasforma esprimendo tutta la sua energia. La voglia di tornare ad esibirsi, dopo anni difficili a causa della pandemia e delle restrizioni covid 19, è in continua crescita: “Sono stati due anni di angoscia. Non riesco a togliermi di dosso la sensazione che tutto è ancora un po’ strano: non si ha più la stessa serenità, si percepisce che il mondo sia in un certo senso compromesso”, riporta larepubblica.it

Gazzelle, dopo la pandemia il ritorno alla normalità: “Momento di rinascita”

Una sensazione che spinge il cantante a dare del suo meglio a godersi ogni attimo di questa ripartenza, si spera definitiva. “Detto questo voglio divertirmi, voglio lasciarmi andare, ritrovare insieme ai fan un minimo di normalità. Il Concertone è stato un momento di rinascita ma ho ancora negli occhi i concerti della scorsa estate. Le mascherine, le restrizioni. Ora ritorniamo a cantare insieme”, ha raccontato a Gazzelle al famoso quotidiano. “Non sono un gran mostro da social, mi sono fatto gli affari miei, ho aspettato con ansia la ripresa”, le sue parole. Questa sera, giovedì 9 giugno, dunque, un altro appuntamento importante per Gazzelle, con Radio Zeta Future HIts Live.

