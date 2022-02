Gea Boccia, figlia Nunzia De Girolamo/ “Sono diventata mamma a 36 anni, sognavo…”

Nunzia De Girolamo è una mamma innamorata della figlia Gea, nata dall’amore con Francesco Boccia. La De Girolamo che oggi, mercoledì 9 febbraio, è ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno, è diventata mamma per la prima volta a 36 anni. Quello della maternità è un sogno che Nunzia coltivava da tempo e che ha realizzato quando la sua strada si è incrociata con quella di Francesco Boccia. “Da tempo sognavo una bimba, e volevo chiamarla Gea“, ha svelato la De Girolamo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Elle nel 2021.

Come tutte le donne, anche Nunzia, con la maternità, ha scoperto nuovi aspetti del proprio carattere. Donna forte e coraggiosa che ha lottato per realizzare i propri sogni e per difendere i propri ideali, con la nascita della piccola Gea ha scoperto di avere un lato molto apprensivo, ma cos’è che fa paura alla De Girolamo mamma?

Gea Boccia, figlia Nunzia De Girolamo: le paure da mamma

Molto attenta al benessere e alla serenità della sua bambina, in un’intervista rilasciata a Elle, Nunzia De Girolamo ha svelato di stare attentissima a tutto ciò che accade a sua figlia. “Sono molto apprensiva: non passa notte senza che mi svegli più volte per vedere se mia figlia sta bene. Tra noi c’è un legame fortissimo e io, lo ammetto, ho mille paure irrazionali da quando c’è lei“.

Infine, la De Girolamo ha svelato che tipo di bambina sia sua figlia: «Molto autonoma, piuttosto impegnativa dal punto di vista intellettuale, vuole che le si spieghino bene le cose. È brava a scuola, anche se sulle tabelline potrebbe migliorare, non è vivace, come lo ero io alla sua età, ed è più vanitosa di me, che sono un po’ maschiaccio».

