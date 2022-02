Gea e Francesco Boccia, figlia e marito Nunzia de Girolamo/ “Abbiamo legame forte”

Gea e Francesco Boccia sono la figlia e la moglie di Nunzia de Girolamo, celebre conduttrice televisiva ed ex politica italiana. Da diversi anni Nunzia fa coppia fissa con Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, con cui si è sposata nel 2011. Un anno dopo il matrimonio, la coppia ha messo al mondo la figlia Gea, a cui entrambi sono legatissimi. Con la nascita della bambina, Nunzia de Girolamo ha realizzato un sogno e all’età di trentasei anni è diventata mamma per la prima volta.

FRANCESCO BOCCIA, MARITO NUNZIA DE GIROLAMO/ "È il classico maschio alfa!"

“Da tempo sognavo una bimba, e volevo chiamarla Gea“, ha raccontato la De Girolamo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Elle nel 2021. Grazie alla maternità, Nunzia ha riscoperto alcuni elementi caratteristici del suo carattere, tra cui il coraggio ma anche l’apprensione nei confronti dei suoi cari, specialmente della sua bambina.

Gea Boccia, figlia Nunzia De Girolamo/ "Sono diventata mamma a 36 anni, sognavo..."

Nunzia de Girolamo e il rapporto con la figlia Gea: “Il nostro legame è fortissimo”

A proposito del rapporto con sua figlia, Nunzia de Girolamo ha ammesso più volte di essere una mamma molto apprensiva e che tende a controllare che la piccola Gea stia bene. “Abbiamo un legame fortissimo”, ha ricordato, riconoscendo le paure irrazionali che la colpiscono quando si tratta della figlia. “Gea è molto autonoma, ma anche parecchio impegnativa, desidera che le si spieghino bene le cose. È brava a scuola, anche se sulle tabelline potrebbe migliorare, non è vivace, come lo ero io alla sua età, ed è più vanitosa di me, che sono un po’ maschiaccio”, ha spiegato Nunzia de Girolamo.

LEGGI ANCHE:

Covid, Roberta Morise: “Non dissi nulla a mamma”/ De Girolamo: “Aiutata dai social”

© RIPRODUZIONE RISERVATA