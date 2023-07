Geberit alla Biennale di Architettura 2023/ Partner Padiglione Venezia: patrimonio storico e innovazione

Geberit partner ufficiale Padiglione Venezia alla Biennale di Architettura 2023

Geberit alla Biennale d’Architettura 2023 di Venezia. Si rinnova così la collaborazione tra il gruppo leader europeo nel settore dei prodotti sanitari e una delle più prestigiose istituzioni culturali italiane e internazionali. Questa è, infatti, la terza volta che Geberit è partner ufficiale del Padiglione Venezia. Progetti e processi di trasformazione architettonica e urbana sono mondi vicini a Geberit, in un legame che si concretizza anche alla 18esima Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, in particolare col sostegno all’esposizione “Venezia MML. La grande veduta, il lavoro raccontato“, in programma dal 20 maggio al 26 novembre 2023 al Padiglione Venezia. La mostra evidenzia i cambiamenti della città lagunare, come è avvenuta la sua evoluzione, come prosegue e come la cambierà, senza però venir meno a valori importanti come la salvaguardia del patrimonio storico e al tempo stesso l’innovazione, in un legame tra passato e futuro che consente di spingersi avanti e guidare il cambiamento senza però perdere la propria essenza e l’eredità culturale.

Collettivo Venezia ha curato il progetto del Padiglione Venezia unendo contenuti esperienziali e visivi per mostrare un futuro dove tecnologia e trasformazione digitale sono al servizio dell’uomo e della sua evoluzione. Il cuore dell’esposizione è la spettacolare veduta di Venezia a volo d’uccello di Jacopo De Barbari del 1500, con l’inedita aggiunta della porzione di Città Metropolitana, insieme però alle proposte per il futuro che vengono proiettate direttamente sul grande fregio. La parte finale dell’esposizione, invece, mostra le opere che hanno realizzato i primi classificati nelle sette discipline in concorso agli “Artefici del Nostro Tempo” (pittura, fotografia, street art, new media art, design d’interni, design di arredo urbano e design del vero). Con la nuova edizione termina il ciclo di interventi sul recupero dell’identità architettonica del Padiglione Venezia, nato nel 1932 con l’obiettivo di ridare la parola alla città lagunare, in quel momento alle sue arti decorative, all’artigianato e alle opere cittadine.

L’evoluzione di Venezia: l’esposizione sostenuta da Geberit

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a proposito dell’esposizione”Venezia MML. La grande veduta, il lavoro raccontato“, sostenuta anche da Geberit, parla di “un’immagine inedita, dove la città si mostrerà così come in questi oltre cinque secoli si è trasformata in quel luogo dove lo Stato da Mar si è esteso allo Stato da Tera“. Viene così mostrata “una rappresentazione statica e allo stesso tempo dinamica del territorio veneziano metropolitano“. Si intrecciano passato, presente e futuro, “perché, come i nostri antenati prima di noi, abbiamo il dovere di guardare sempre al domani con la consapevolezza che solo continuando ad investire in tecnologia e sviluppo, potremo lasciare ai nostri figli una città degna del nome che porta“. Infatti, l’essenza di Venezia “è stata proprio quella di sapersi evolvere, saper sfruttare il proprio ingegno per migliorarsi e per resistere alla forza della natura“. I valori di Geberit si ritrovano, dunque, nelle parole del sindaco di Venezia quando traccia la strada da seguire: “Abbiamo il dovere di coniugare salvaguardia con innovazione, tradizione con sviluppo“.

Innovazione, estetica e funzionalità nelle soluzioni Geberit

Geberit è storicamente impegnata nel migliorare la vita delle persone con le sue soluzioni. Infatti, da quasi 150 anni risponde alle diverse esigenze dell’utilizzatore, riuscendo anche a facilitare il lavoro di architetti e progettisti, installatori e manutentori. Basti pensare, ad esempio, alle soluzioni integrate per ambienti bagno, dove innovazione tecnologica si sposa con estetica e funzionalità. Ci sono, quindi, anime che convivono in maniera sinergica, rappresentando i valori intrinsechi dei prodotti e quindi dell’azienda stessa.

Una missione per Geberit che, infatti, negli ultimi anni con le sue soluzioni integrate, componibili e sostenibili ha da un lato volto lo sguardo al futuro, visto che sono entrate in numerose opere architettoniche in tutto il mondo, dall’altro ha lasciato il suo segno anche nel mondo culturale, del retail e dell’hospitality, senza dimenticare quello dello sport, fornendo prodotti per l’arredobagno, sistemi di installazione, adduzione e scarico dell’acqua.

Ambiente e sostenibilità: l’eco-design di Geberit

Il gruppo Geberit si è consolidato, dunque, come partner affidabile nell’intero processo di una realizzazione. Infatti, assicura un supporto tecnico tempestivo e preciso in tutte le fasi della progettazione, al tempo stesso garantisce una pianificazione corretta, oltre a logistica, installazione e manutenzione nel tempo dei prodotti, in cui l’innovazione tecnologica si abbina perfettamente al rispetto per l’ambiente e alla sostenibilità. L’orientamento all’innovazione di Geberit non preclude l’attenzione all’impatto ambientale. Lo dimostra il lavoro graduale svolto dall’azienda che ha implementato le sue attività, sviluppando una strategia di sviluppo sostenibile a lungo termine, nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

I nuovi prodotti Geberit sono, pertanto, realizzati rispettando i principi dell’Eco-Design. Questo vuol dire che ogni nuovo prodotto del gruppo è migliore di quello precedente anche dal punto di vista ecologico, senza rinunciare a qualità, funzionalità e durata. Proprio per la sua gestione completa, sistematica e a lungo termine della sostenibilità, Geberit nel 2022, per la terza volta consecutiva, ha ricevuto il rating Platinum della piattaforma EcoVadis. Si tratta del massimo punteggio, assegnato solo all’1% delle aziende esaminate.











