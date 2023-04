GEBERIT/ Alta attenzione per l’ambiente: -21,9% di CO2

GEBERIT CONFERMA IL SUO IMPEGNO NELLA SOSTENIBILITÀ

Il gruppo Geberit, leader europeo nel settore dei prodotti sanitari, ha collezionato ottimi risultati nel 2022, sebbene lo scoppio della guerra in Ucraina e l’aumento dell’inflazione a livello mondiale abbiano rappresentano una sfida per il settore.

In questo periodo il gruppo ha inoltre confermato l’impegno alla sostenibilità, che ha contraddistinto ogni sua scelta. Ne è una dimostrazione il fatto che, in relazione al fatturato netto corretto per la valuta (eco-efficienza), l’impatto ambientale è diminuito del 20,9%. Rispetto all’anno precedente, inoltre, le emissioni di CO2 assolute sono diminuite del 21,9%. Il tutto grazie alla riduzione dei consumi energetici, all’aumento dell’efficienza e all’acquisto mirato di fonti energetiche rinnovabili di alta qualità. Per la sua gestione della sostenibilità completa, sistematica e a lungo termine, nel 2022 per la terza volta consecutiva il gruppo Geberit ha ottenuto il rating Platinum della piattaforma EcoVadis, il massimo punteggio assegnato solo all’1% delle aziende valutate.

SCUOLA/ Lezione dialogata, via maestra per una ricerca comune di studenti e prof

GEBERIT: IL SUCCESSO IN ITALIA

Il gruppo Geberit è presente a livello globale, operando con un’ampia presenza locale nella maggior parte dei paesi europei. L’azienda conta circa 12.000 dipendenti. “In Italia, pur risentendo degli effetti del Covid sulla catena di approvvigionamenti e dell’inflazione, la performance è stata positiva e il nostro Paese si conferma il terzo mercato per importanza del Gruppo, con un contributo rilevante sul fatturato totale”, ha affermato Giorgio Castiglioni, Managing Director, Geberit Marketing e Distribuzione. “Ricordo che in Italia il gruppo è presente anche produttivamente, con il polo di Gaeta specializzato nella produzione di ceramica sanitaria e lo stabilimento di Villadose dedicato alla produzione dei sistemi di scarico altamente innovativi: due settori strategici, che sono stati oggetto entrambi di importanti investimenti in ricerca e sviluppo”.

SCUOLA/ Studenti gifted (dotati): ai danni dell’"inclusività" forse si può rimediare

Tra i prodotti di successo c’è anche il nuovo sistema di adduzione idrica Geberit FlowFit, appositamente progettato per ottimizzare tutte le fasi del processo di installazione nel pieno rispetto della qualità dell’acqua trasportata. Il lancio è avvenuto lo scorso anno e Flowfit continuerà ad essere al centro delle attività commerciale e promozionale del gruppo anche nel 2023, accompagnato dalle novità fuori dalla parete: l’estensione di gamma della collezione Geberit One con nuovi lavabi, mobili e complementi, la placca Sigma70, la nuova versione opaca del vaso bidet AquaClean Sela, l’ampliamento degli specchi Option e le nuove proposte per l’area doccia – le canalette CleanLine 20 e CleanLine 50 e il piatto doccia Geberit 35. Tutti i nuovi progetti sono sviluppati nel rispetto dei principi dell’Eco-Design.

SCUOLA/ Leggere, un'esperienza di bellezza gratuita che comincia in aula

© RIPRODUZIONE RISERVATA