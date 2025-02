Il gruppo Geberit – leader europeo per quanto riguarda il mercato dei prodotti sanitari – ha recentemente lanciato AquaClean Alba, il wc intelligente pensato appositamente per unire all’utilità delle classiche soluzioni sanitarie ben note anche la modernità del progresso tecnologico ridefinendo completamente l’esperienza quotidiana del benessere: di fatto, seppur Geberit AquaClean Alba abbia l’aspetto (ed ovviamente anche le normali funzionalità) del classico WC, al suo interno integra perfettamente igiene, comfort e sostenibilità, strizzando anche l’occhio alle case sempre più smart.

Partendo dagli aspetti un pochino più pratici, grazie alle sue linee eleganti al passo con i tempi Geberit AquaClean Alba è in grado di adattarsi tranquillamente in qualsiasi ambiente già esistente tagliando anche sullo spazio occupato dalla vecchia tazza che si vuole sostituire; il tutto senza dimenticare che proprio grazie alla sua compattezza si può facilmente affiancare ad un tradizionale bidet senza dover sacrificare altri spazi all’interno del proprio bagno.

Smart e sostenibile: cosa rende unica la linea Geberit AquaClean Alba

Oltre al suo design – però – la reale innovazione della linea AquaClean Alba è che grazie al suo cuore ‘smart’ è in grado di offrire un’esperienza altamente personalizzata: grazie all’app Geberit Home, infatti, si potrà regolare qualsiasi dettaglio – tra il getto dell’acqua e la temperatura, fino addirittura alla posizione dell’ugello -; mentre gli utenti un pochino meno ‘smart’ che non sanno destreggiarsi con cellulari ed applicazioni potranno anche semplicemente utilizzare il telecomando in dotazione.

Complessivamente però, oltre ad essere un vero e proprio gioiello tecnologico, di comfort e di design, la linea Geberit AquaClean Alba va anche incontro a tutti quegli utenti che non vogliono rinunciare alla sostenibilità ambientale: il solo impiego dell’acqua al posto della carta igienica – infatti – aumenta l’igiene personale riducendo l’impatto ambientale, mentre grazie alla modalità ‘eco’ che consuma appena 0,5 watt in standby la nuovissima linea smart di Geberit abbatte ulteriormente i consumi.