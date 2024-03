Geberit festeggia 150 anni al FuoriSalone/ Le novità: AquaClean Alba, Acanto TurboFlush e sistema Mix&Match

Geberit, gruppo leader europeo nel settore del bagno, si prepara a festeggiare il suo 150esimo anniversario durante il FuoriSalone, dove si potrà trovare un’installazione multimediale curata da NEO Narrative Environments Operas e chiamata “Waterscape”. Un momento ed un’installazione per ripercorrere la storia ormai secolare del gruppo che ora conta oltre 10mila dipendenti, con 26 impianti produttivi e 3 linee produttive principali.

L’installazione Waterscape di Geberit potrà essere visitata presso il Lounge di Superstudio e punterà su un approccio tra digitale e realtà fisica, guidando il visitatore verso la scoperta del marchio, giungendo ovviamente alla presentazione di alcuni nuovi prodotti, ovvero: il nuovo vaso bidet Geberit AquaClean Alba, che incarna perfettamente la vocazione del gruppo di innalzare lo standard del comfort in bagno; il vaso sospeso Geberit Acanto TurboFlush di nuova generazione e il concept Mix&Match pensato per l’area lavabo.

“Se il FuoriSalone darà l’avvio alle celebrazioni dei 150 anni“, ha spiegato Giorgio Castiglioni, Direttore Generale Geberit Marketing e Distribuzione SA, “i festeggiamenti continueranno negli eventi previsti nella seconda parte dell’anno presso i nostri 2 stabilimenti italiani” a Gaeta e Villadose. “Infine, l’anniversario sarà celebrato con pillole social lungo tutto il corso dell’anno, un libro dedicato e un minisito, già online da inizio gennaio, che mostra un ricchissimo materiale d’archivio per ripercorrere l’evoluzione non solo di Geberit, ma anche della visione e dell’utilizzo dell’ambiente bagno“.

Geberit festeggia i suoi 150 anni al FuoriSalone

Il viaggio nella storia del marchio Geberit presso il FuoriSalone partirà proprio da una prima area immersiva che racconta la connessione intrinseca dell’azienda con la Natura e il legame speciale con l’elemento Acqua. Punti, questi due, che hanno determinato il successo del marchio, che ha permesso di portare il concetto di benessere all’intero delle case, innalzandone il comfort e la qualità della vita delle persone che vi vivono.

La seconda area dell’esposizione di Geberit, invece, racconterà l’evoluzione del marchio dal 1874 fino ad oggi, mostrando l’esperienza acquisita nel governare con maestria l’acqua all’interno dell’ambiente bagno. In questa area tematica troverà anche posto, il nuovo vaso bidet Geberit Aquaclean Alba sunto perfetto dell’innovazione che il gruppo ha sempre cercato per i suoi prodotti.

Infine, sempre all’interno dell’esposizione per i 150 anni di Geberit si potranno scoprire i 3 settori in cui il marchio eccelle: wc, lavabo e doccia. Si tratterà di un’area interattiva che racconta i punti di forza del marchio sia davanti che dietro al muro, grazie ad un grande muro interattivo che permetterà di sfogliare le proposte del catalogo, abbinandole tra loro e visualizzandone anche l’aspetto tecnico, inteso come tubi e sistemi nascosti dentro la parete.

Geberit: i nuovi AquaClean Alba, Acanto TurboFlush e il concept Mix&Match

Centrali, durante i festeggiamenti a FuoriSalone di Geberit, saranno i tre nuovi sistemi, ovvero Geberit AquaClean Alba, Acanto TurboFlush e il concept Mix&Match, pensati ovviamente per lavorare in sinergia tra loro, ma anche indipendentemente, abbinati ad altri sistemi sanitari proposti dal marchio, in particolare delle linee Geberit Acanto, Icon e One.

AquaClean Alba di Geberit: il vaso bidet igienico, smart e conveniente

AquaClean Alba di Geberit, nello specifico, è l’esempio perfetto della nuova era del bagno. Si tratta di un vaso bidet ideato per offrire un’igiene superiore e un’indiscutibile ottimizzazione dello spazio, gestibile anche in modo smart, grazie al telecomando e all’app GeberitHome. Offre le funzioni più importanti di un vaso bidet a un prezzo estremamente competitivo, incorpora una serie di caratteristiche premium. Tra queste spicca la tecnologia WhirlSpray, che permette all’acqua calda miscelata ad aria una pulizia particolarmente accurata, con un getto tonificante ma delicato; ma anche la modernissima tecnologia TurboFlush grazie alla quale l’acqua, durante il risciacquo, scorre lateralmente nella ceramica creando un movimento a vortice dal flusso ottimizzato che rende la pulizia particolarmente efficace e silenziosa.

Acanto TurboFlush: l’innovativo wc sospeso ottimizzato idraulicamente

Il vaso sospeso Geberit Acanto TurboFlush è, invece, il modello più innovativo di Geberit per la serie Acanto. Vanta una profondità leggermente superiore alla media (53 cm) con una geometria del vaso ottimizzata idraulicamente grazie alle guide ceramiche che controllano il flusso dell’acqua con assoluta precisione ottenendo un’elevata prestazione di risciacquo, silenzioso e accurato. La tecnologia TurboFlush, infatti, crea un potente vortice igienizzante che, combinato alla cassetta ad incasso, garantisce prestazioni 10 volte superiori a quelle richieste dalla normativa europea. Inoltre, Acanto TurboFlush di Geberit è pensato per avere sedile e coperchio ottimizzati con cerniere facili e veloci da montare, con un innovativo sistema di sgancio rapido.

Il sistema Mix&Match di Geberit: eleganza ed ergonomia

Grazie al sistema Mix&Match, invece, i mobili da bagno, i lavabi e gli accessori delle 3 serie Geberit Acanto, iCon e ONE possono essere combinati tra loro in modo modulare e in perfetta armonia, diventando anche facilmente intercambiabili. Le modalità di installazione delle tre linee sono state standardizzate, rendendo ancora più semplice il montaggio di mobili e ceramiche.

La gamma Mix&Match di Geberit offre tre opzioni: i lavabi da appoggio, i lavabi slim integrati nei mobili e i lavabi standard. Tra i lavabi possiamo trovare la dotazione dello smalto KeraTect®, che non solo garantisce una lunga durata e igiene, ma facilita anche la pulizia. Sul lavabo Geberit One, lo scarico orizzontale con inserto a pettine riduce i residui di acqua e calcare. anche i mobili presentano tre differenti design: il meccanismo push-pull senza maniglie, maniglie in metallo e un cassettone a tutta altezza attrezzato con un secondo cassetto estraibile. Il sistema modulare, inoltre, consente di combinare a seconda delle esigenze anche le colonne, mobili laterali, mensole e accessori, tra i quali lo specchio contenitore Geberit ONE con luce di cortesia, che regola la temperatura del colore in base alla luminosità circostante, gli specchi contenitori Option e gli specchi Option.











