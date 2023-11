Geberit Pluvia a difesa del Data Center TIM di Rozzano/ Il sistema di scarico innovativo delle acque piovane

Geberit Pluvia scelto per la difesa del Data Center TIM di Rozzano

L’innovativo sistema di scarico delle acque piovane Geberit Pluvia è stato scelto per difendere l’integrità del Data Center TIM di Rozzano. Quest’ultimo, infatti, contiene infrastrutture vitali per le telecomunicazioni italiane, ospitando server di ultima generazione e strutture di trasmissione di segnali. Sistemi che richiedono un ambiente altamente controllato per quanto riguarda la temperatura e l’umidità, nonché una soluzione di smaltimento delle acque piovane all’avanguardia.

Geberit Pluvia, noto proprio per la sua efficienza e sicurezza, rappresenta per il Data Center TIM di Rozzano una soluzione ottimale. Il complesso di Rozzano che contiene una torre di trasmissione, infatti, con i suoi 187 metri è la quarta struttura architettonica più alta d’Italia e la sua importanza nella trasmissione di segnali rende essenziale garantire la massima sicurezza e affidabilità, oltre alla garanzia che i server di ultima generazione funzionino senza intoppi. Geberit Pluvia è stato, dunque, scelto al fine di migliorare questa gestione, all’interno di un importante progetto di risanamento del Data Center TIM di Rozzano, anche per via della possibilità di istallarlo esternamente all’edificio, centrale nelle aspettative di TIM.

Cos’è e come funziona il sistema Geberit Pluvia

A differenza dei sistemi di scarico convenzionali che consentono semplicemente alle acque piovane di defluire attraverso tubi inclinati, l’impianto Geberit Pluvia che è stato istallato nel Data Center TIM di Rozzano adotta una prospettiva diversa. Questo sistema sifonico, infatti, sfrutta il principio della depressione generata dalla differenza di altezza tra il tetto e il punto di scarico, assicurando un flusso significativamente maggiore, grazie a tubi con diametri più piccoli.

Le numerose aree coperte dal Data Center TIM di Rozzano richiedevano una soluzione intelligente, e Geberit Pluvia è risultato perfetto. Il sistema permette di ridurre la necessità di imbuti di scarico, tubi discendenti e allacciamenti al collettore, risparmiando spazio prezioso e materiale e rendendolo adatto anche ad ambienti ristretti. Geberit, inoltre, ha offerto un servizio completo, dal progetto iniziale alla realizzazione in cantiere. L’ufficio tecnico ha lavorato a stretto contatto con i progettisti e gli installatori, garantendo un’implementazione senza intoppi del sistema Geberit Pluvia al Data Center TIM di Rozzano. La collaborazione ha garantito non solo una maggiore efficienza e sicurezza ma anche una velocità di esecuzione senza precedenti.

Geberit per un futuro più sostenibile e sicuro

Un ulteriore vantaggio del sistema Geberit Pluvia istallato nel Data Center TIM di Rozzano è la sua capacità di auto pulizia grazie all’alta velocità della portata, che permette anche di ridurre i costi di manutenzione. Inoltre, il sistema Pluvia può essere installato senza la necessità di pendenze, ottimizzando l’uso dello spazio, un fattore essenziale in un ambiente come quello di Rozzano. In un mondo in costante evoluzione tecnologica, Geberit Pluvia si erge come un esempio di innovazione che garantisce la sicurezza e l’efficienza di infrastrutture critiche e vitali come il Data Center TIM di Rozzano. Una soluzione all’avanguardia che rende il futuro delle telecomunicazioni più promettente e sicuro che mai, oltre che sostenibile.

