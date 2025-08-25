Gegè Di Giacomo, chi era: il ruolo nel Trio Carosone e dopo ancora nel Complesso. Una vita accanto all'amico storico, che morì quattro anni prima di lui

Tutti conosceranno la canzone “Addò sta Gegè”, che Renato Carosone ha scritto dopo aver saputo della malattia del suo amico, Gennaro Di Giacomo, detto Gegè. Rattristato dopo la notizia della malattia del batterista, che negli anni novanta si è ammalato di tumore, Carosone scrisse per lui un brano: morì però prima il grande cantante napoletano, scomparso nel 2001, mentre l’amico, Gennaro, andò via nel 2005, ormai molto malato nonché depresso. La morte di Carosone fu infatti un duro colpo per Gennaro di Giacomo, che aveva passato la sua intera vita a fare musica con Renato. A portarlo via fu un ictus, a 87 anni, nella sua casa di Napoli, dove era tornato dopo quarant’anni passati a Milano a far musica.

Pino, figlio di Renato Carosone/ Fu adottato dal cantante: "Era di una bontà unica"

Gegè Di Giacomo era nato a Napoli nel 1918 e aveva cominciato a suonare da piccolissimo, insieme al fratello Giuseppe, battendo con le bacchette sulla grancassa e i piatti. Appassionatosi così di musica e in particolar modo di batteria, dopo aver prestato servizio durante la seconda guerra mondiale tornò a Napoli e nel 1949 incontrò Carosone, formando con lui un trio per un nuovo locale di Napoli. Eppure uno dei loro primi incontri non fu dei migliori. Gegè Di Giacomo si presentò all’Hotel Miramare dove Carosone stava provando con Peter Van Wood, ma non portò la batteria. Visto lo sguardo stizzito dei due colleghi, decise di improvvisare, suonando con una sedia di legno, un vassoio e tre bicchieri, dando prova di grandissimo talento.

Renato Carosone, chi era e com'è morto/ La carriera e il grande successo di "Tu vuò fà l'americano"

Gegè Di Giacomo, chi era l’amico e collaboratore di Carosone

Il Trio Carosone divenne poi il Complesso Carosone. Gegè Di Giacomo ne fece parte fino a quando nel 1959 l’amico Renato non decise di ritirarsi dalle scene, un po’ a sorpresa. Con il gruppo, comunque, girò il mondo: tantissimi i concerti non solo in Italia e in Europa, ma anche negli Stati Uniti e persino a Cuba e in Brasile. Un grande, enorme successo quello del Complesso Carosone, che vide protagonista anche Gegè, che dopo l’addio al gruppo si avventurò nella carriera da solista.