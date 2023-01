Gegia al GF Vip “con Mehmet abbiamo fatto contratto di convivenza”/ “Il matrimonio…”

Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini lancia lo scoop su Gegia e Mehmet

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Gegia ha vissuto una brevissima esperienza prima della sua eliminazione. Durante il suo percorso, in particolare, ha più volte parlato del fidanzato di origine turche di nome Mehmet e, nelle ultime settimane, sono usciti sempre più dettagli circa la loro misteriosa quanto chiacchierata storia d’amore. Ora però che la loro relazione è sotto la luce dei riflettori ed è uscita allo scoperto, la coppia conquista anche un piccolo spazio dedicato nel nuovo numero del settimanale Chi, in uscita mercoledì: a rivelarlo è Alfonso Signorini, che svela anche uno scoop.

Gegia e Mehmet, notti bollenti: "Lui è molto focoso"/ Barbara D'Urso svela dettagli piccanti

“Uno dei nostri fotografi ti ha beccata con Mehmet davanti all’ufficio matrimoni del comune di Roma. Che ci facevi lì, peraltro con un foulard in testa a mo’ di musulmana? Rinneghi già la tua fede?“: ha spifferato ironico il conduttore durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022 di questa sera, avvicinandosi a Gegia presente in studio.

Marco Bellavia: "Provarci con Gegia? Ecco cos'è successo sotto le coperte"/ "Il piedino e…"

Gegia: “Con Mehmet abbiamo fatto un contratto di convivenza“

Gegia, messa alle strette dallo scoop lanciato in anteprima da Alfonso Signorini, smentisce l’ipotesi matrimonio con il suo Mehmet e chiarisce subito: “Non è un matrimonio. Abbiamo fatto un contratto di convivenza, la legge Cirinnà, anche per dargli la possibilità di avere il permesso di soggiorno e lavorare. Ci sembrava una cosa carina, visto che il matrimonio vero e proprio non ci potrà essere“. L’attrice e comica ha dunque in mente di sperimentare la convivenza con il fidanzato, mentre le nozze sembrano per loro un’ipotesi remota.

Gegia: "Spinalbese? Innamorato di Belen"/ "Bellavia ci ha provato, l'ho mandato a.."

Inoltre, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022, ha anche rivelato ulteriori dettagli sul suo Mehmet, descrivendolo come un perfetto uomo di casa: “È dolce, pulisce casa, porta l’immondizia fuori, cucina, si lava i piatti. Cominciamo a volerci bene“. Il futuro della coppia appare dunque più roseo che mai: la convivenza rappresenterà per loro un passo importantissimo per consolidare la propria relazione, in attesa di novità in futuro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA