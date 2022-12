Gegia, “Antonino Spinalbese è un abile calcolatore”/ E su Cristina Quaranta…

Gegia stronca Antonino Spinalbese: “E’ freddo e…”

Gegia è stata ospite di Casa Pipol. Durante la chiacchierata l’ex gieffina ha avuto modo di esprimere il parere su alcuni comportamenti degli attuali concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Gegia ha in particolar modo polemizzato su Antonino Spinalbese. Secondo Gegia, l’ex compagno di Belen sarebbe un uomo freddo e calcolatore che avrebbe attuato una strategia precisa al fine di rimanere più tempo nella casa. L’attrice pensa che Spinalbese non sia un ragazzo troppo aperto e neanche troppo simpatico. Gegia ha infatti dichiarato: “Antonino è uno molto freddo e calcolatore… non è un ragazzo aperto e simpatico. Molto misurato e triste se vogliamo. Non si espone. La calma è la virtù dei forti ma lui sta calcolando tutto… è una strategia per rimanere lì dentro”.

Proprio la storia tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è stata al centro della scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi ne era nato anche un acceso battibecco. Gegia ha rivelato di essere dalla parte di Sonia in quanto sente di avere un pensiero simile al suo: “Mi schiero con Sonia anche se Giulia mi è simpaticissima. E’ una ragazza adorabile ma io amo Sonia dal primo momento. La amo, che devo fare? Se il pensiero di Sonia era più vicino al mio? Forse sì, sono molto più vicina a lei”.

In che rapporti è rimasta Gegia con Cristina Quaranta e Marco Bellavia?

Gegia ha poi parlato dei suoi rapporti con Cristina Quaranta. L’ex gieffina ha spiegato di non aver chiarito con l’ex volto di Non è la Rai e ha svelato un retroscena. La donna è convinta che Cristina abbia un carattere molto forte con cui sia difficile confrontarsi. Gegia ha raccontato che prima dell’inizio della puntata si avvicina sempre a Cristina per salutarla ma che lei appare sfuggente: “Io mi avvicino ma lei mi manda a quel paese. La lascio perdere”.

Come sono invece i rapporti con Marco Bellavia? Dopo il caos che si era creata in seguito alle azioni di bullismo perpetrate nei confronti di Marco Bellavia, Gegia ha fatto chiarezza spiegando di aver recuperato i rapporti con Bellavia. Gegia ha rivelato: “Ci siamo chiariti. Ci siamo seduti e gli ho chiesto: “Come stai?” e lui: “Sto bene”. Solo questo volevo sapere, tutto il resto non m’interessava: “L’importante è che tu stia bene”, gli ho detto. Da quel momento, ogni volta che ci vediamo baci, abbracci, scherziamo e ridiamo. Ci siamo dimenticati di questa storia. Abbiamo anche deciso di andare a mangiare qualcosa insieme. Vorrei rassicurare tutti i fan, tutti quelli che mi hanno mandato a morire ammazzata, che mi hanno detto che sono una psicologa di mer*a, brutta, schifosa, voglio dire che Marco lo vedo sempre e lo sento anche per telefono. Devo dire che sembra anche più bello di prima. Si è fidanzato con Pamela Prati, sta benissimo”.

