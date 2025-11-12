Gegia senza freni su Marco Bellavia al Grande Fratello: "Altro che vittima, era lui a provocare. Di notte scherzava e toccava le donne".

Nel programma di RTV Freeze, Gegia ha raccontato alcuni retroscena sul Grande Fratello, durante la sua esperienza di qualche anno fa. L’ex gieffina, intervistata dai conduttori Gemma Palagi e Gerardo Maccauro, si è concentrata su Marco Bellavia, che all’epoca era anche lui concorrente del reality di Canale 5. Ma prima di tutto, Gegia tiene a sottolineare che oggi si sentirebbe più forte per tornare nel programma: “Ora so come rispondere agli haters e chiederei più soldi. Tornerei se mi chiamassero per vendetta!”.

Gegia torna a parlare del Grande Fratello: "Terribile, ne sono uscita depressa"/ "Signorini? Una delusione"

In ogni caso, nonostante siano ormai tre anni da quando Gegia non è più nella casa del Grande Fratello, non si è placata la sua rabbia nei confronti di Marco Bellavia, e durante la puntata di Freeze si è tolta altri sassolini dalle scarpe senza però mai chiamarlo con il suo nome, ma dandole l’appellativo di “Bim bum bam”. “Ci ha messo nella lista nera, ha detto ‘non voglio mai più vedere questi del Grande Fratello Vip 7″, ha raccontato Gegia riguardo a Pier Silvio Berlusconi, che secondo lei avrebbe deciso di non volerla più vedere nel reality.

Gegia contro Marco Bellavia: “Depresso? No, hanno solo voluto fare audience“

Ma torniamo ora a Marco Bellavia. Cos’è successo? Secondo Gegia, il programma ha voluto fare audience cercando di mettere Marco Bellavia nei panni della vittima facendo così molti ascolti: “Hanno fatto un audience incredibile sulla mia pelle, di quella di Ciacci e di quella della Lamborghini dicendo che eravamo dei bulli perché avevamo maltrattato quello di Bim Bum Bam che mi minaccia di fare causa”, ha raccontato l’ex gieffina a Freeze, “Ma a me può farla. Ma a distanza di tre anni lo dico: non era vero niente, non era depresso, noi lo avevamo capito e lo trattavamo come tale, ovvero un cretino”. E alla fine, aggiunge la frase che lascia tutti di stucco: “Era odioso. Toccava il didietro alla Lamborghini e alle altre donne e diceva cose cretine, era un cretino. Non era depresso. Fuori poi l’ho conosciuto, è pure simpatico e divertente, però lì dentro era un cretino”.