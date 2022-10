Gegia, Barbara D’Urso chiede video Mehmet: “Deve dire che ti ama”/ Lei svela: “Ora sta divorziando e…”

Gegia, ospite a Pomeriggio 5, svela nuovi retroscena su Mehmet: “Sta divorziando…”

Ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 21 ottobre, Gegia fa chiarezza ancora una volta sul rapporto con Mehmet, l’uomo turco di cui oggi si dice innamorata. L’ex gieffina conferma di essere ancora in contatto con lui con cui starebbe vivendo una storia d’amore, seppur a distanza. “Mi chiama tutte le sere in videochiamata. – spiega in studio – Dal 30 agosto mi ha detto ‘Io ti amo’ e io gli ho detto ‘Io pure'”.

Ricorda allora di averlo incontrato per la prima volta in aeroporto a Instanbul ed è stata lei a chiedergli un contatto per poterlo poi risentire. Da lì l’inizio della loro storia virtuale, che continua ancora oggi. Eppure i dubbi nello studio di Pomeriggio 5 sono tanti, soprattutto alla luce del caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Gegia, l’accordo con Barbara D’Urso: “Un video da Mehmet per…”

Gegia spiega allora che Mehmet “sta divorziando ma a me non interessa” e che con lei farebbe però sul serio. In collegamento Vladimir Luxuria però la mette in allerta e le lancia un consiglio: “Dato che stai mettendo in pericolo la tua credibilità, dovresti chiedere a lui di fare un video in cui dichiara di avere una storia con te”. Idea, questa, che viene colta anche dalla D’Urso: “Facciamo un accordo, – dice a Gegia – tu ti fai fare questo video poi lo mostri solo a me così io posso confermare la vostra storia”. Gegia accetta e si dice pronta a mostrarglielo la prossima volta che sarà ospite in studio: “Solo a te però, perché lui non vuole apparire”, ha sottolineato infine l’attrice.

