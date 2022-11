Gegia “Bellavia? Ci ha fatto fare una figura di m*rda”/ “Un perdente, la verità verrà a galla”

Gegia: “Stiamo male noi che siamo stati cacciati dal reality”

Gegia è stata ospite di Casa Pipol dove ha parlato della sua breve esperienza dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’attrice ha rivelato che Alfonso Signorini le aveva già chiesto di partecipare al reality show e alla terza volta ha ceduto.

Gegia "Marco Bellavia? Avrei dovuto coccolarlo di più"/ "GF Vip? Contattata 3 volte"

Se potesse tornare indietro, Gegia si comporterebbe in modo diverso con Marco Bellavia: “Dopo che lui mi ha torturato per una settimana che io l’ho aiutato e l’ho messo nel mio letto, non gli avrei detto “tu non stai bene.” Perché effettivamente però non stava bene. Lo avrei coccolato di più”, ha detto la comica a The Pipol. Gegia ha anche rivelato di aver dovuto disabilitare i commenti Instagram per i numerosi insulti ricevuti: “Marco lo vedo, sta bene. Male stiamo noi che siamo stati cacciati dal reality con la gente fuori che ci dice: bulla, bullo!”.

Marco Bellavia "Cristina Quaranta e Gegia, se le ho molestate?"/ "Non stavo bene, non so cosa abbia fatto"

Gegia: “Siete delle mer*e” ci hanno detto. Tutti siamo stati accusati”

Gegia ha poi rivelato di non apprezzare Wilma Goich, anche lei concorrente del Grande Fratello Vip 2022, “è cattiva, lo è sempre stata”. Secondo la comica il vincitore di questa edizione potrebbe essere Luca Salatino, Nikita Pelizon o George Ciupilan. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha così concluso la sua intervista: “Il vincitore è Luca Salatino. Il perdente è Marco Bellavia. Ci ha fatto fare una figura di m*rda a tutti là dentro e la verità verrà a galla. “Siete delle mer*e” ci hanno detto. Tutti siamo stati accusati. Lui è il perdente perché alla fine verrà fuori la verità. Sono sincera, è quello che penso. Tutti noi abbiamo fatto il possibile per lui”. A cosa si riferisce Gegia? Marco Bellavia, intervistato da Chi, ha detto: “La gente pensa che io stia marciando su questa cosa: ma perché dovrei?”

Cristina Quaranta: "Bellavia? Con me atteggiamenti non idonei non andati in onda"/ Poi l'accusa choc a Giaele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol News (@thepipol_news)













© RIPRODUZIONE RISERVATA