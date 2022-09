Gegia chi è? Concorrente Grande Fratello Vip/ La crisi professionale: “Pensavo di essere morta”

Gegia al Grande Fratello Vip 2022: il grande successo negli anni ’80

Nel cast del Grande Fratello Vip 2022 rientra anche un nome d’eccellenza nella commedia all’italiana anni ’80: Gegia. L’attrice, anti-diva per eccellenza e simbolo di una comicità mai tramontata, è uno dei nomi su cui Alfonso Signorini ha voluto scommettere per questa nuova edizione del reality. Dopo un lungo periodo di inattività, l’attrice ha preso parte al film di Pio e Amedeo Belli Ciao e ora è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura professionale.

In un’intervista a Today a inizio anno, Gegia aveva ripercorso il periodo più glorioso e prolifico della sua carriera, quando lavorò al fianco dei grandi del cinema e dello spettacolo: “Ho fatto film con Bud Spencer, lo spot della Lavazza con Nino Manfredi. Ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, da Alberto Sordi a Steno. Poi ‘Professione Vacanze’, tutti i film con Bombolo, Cannavale, Lino Banfi, Gigi e Andrea. Passavo da una trasmissione all’altra, dalla tv al cinema. Ho vinto due Telegatti con la trasmissione di Raiuno ‘Big!’, sono stata nominata ai David di Donatello come attrice non protagonista, nell’82, per ‘Bomber’. Ho avuto dieci anni fulminanti“.

Gegia e la crisi lavorativa: “Pensavo di essere morta“

A seguire, tuttavia, Gegia è entrata in una profonda crisi professionale in cui nessuno più la chiamava, dopo il boom negli anni ’80. Sempre a Today, aveva rivelato: “Negli anni ’90 sono cambiate un po’ di cose. È arrivata Mani pulite e in Rai hanno mandato via tutti quelli che c’erano, mettendo altra gente che si è portata altra gente. Io che facevo ‘Big!’, con due Telegatti in mano, sono stata mandata via per fare posto a un altro programma, ‘Solletico’. Ma poi hanno chiuso anche quello per mettere ‘La vita in diretta’ […] Lavorativamente pensavo di essere morta, non mi chiamava più nessuno“.

La lontananza dalle scene l’ha messa in crisi, acuita anche dalla dolorosa scomparsa della madre: “Nel 2019 è morta mia mamma. Un ictus la mattina e il giorno dopo non c’era più. Un senso di impotenza terribile. Mi sentivo vuota, stavo sotto un treno. Lavoravo, facevo piccole cose, ma non stavo bene“. Dopo il riscatto nel cinema con Belli Ciao e il supporto prezioso di Pio e Amedeo, arriva ora per lei la rinascita anche in tv: il Grande Fratello Vip 7 è infatti pronta ad accoglierla.











