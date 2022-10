Gegia choc: “Non mi è dispiaciuto per Marco Bellavia, sono una stro*za”/ Intanto l’Ordine psicologi Roma…

Gegia choc al Grande Fratello Vip 2022: “Non mi è dispiaciuto per Marco Bellavia, sono una stro*za”

Continua ad essere molto discusso l’atteggiamento avuto da Gegia nei confronti di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022. Oltre ad essere mira delle critiche del web, Gegia è stata più volte attaccata da Antonella Fiordelisi che è arrivata a definirla ‘insensibile’. Il discorso è tornato nella Casa anche oggi, quando Antonella ha fatto notare a Gegia che non ha mai provato empatia per Marco: “Però per le cose che hai visto su Marco di un’ora e mezza come mai non ti è venuto da emozionarti? Hai pianto per Giovanni Ciacci e non per Marco, sei strana però”, ha tuonato l’influencer.

In tutta risposta, Gegia è sbottata: “Perché mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni e non mi è dispiaciuto per Marco (Bellavia, ndr) perché sono una str*nza, basta”. “Lei è così come la vedete adesso”, ha allora concluso la Fiordelisi, dimostrando di aver ragione.

“Gegia sarà chiamata dall’Ordine degli psicologi a rispondere del suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia”

Va ricordato che dopo il caso Bellavia, l’attrice comica, il cui vero nome è Francesca Antonaci, psicologa iscritta all’Ordine di Roma, è stata aperta un’istruttoria dell’Ordine degli psicologi dopo le numerose “segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa”, si legge in una nota. La Commissione deontologica dell’Ordine, contattata dall’Adnkronos Salute, ha sottolineato il gran numero di segnalazioni ricevute sul caso, motivo per il quale, una volta fuori dal GF Vip, Gegia sarà chiamata dall’Ordine a rispondere del suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. Vedremo se Signorini questa sera comunicherà l’accaduto alla diretta interessata.

