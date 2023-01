Gegia convocata dall’Ordine degli psicologi per il caso Bellavia/ “Mi hanno dato…”

Gegia e il caso di Marco Bellavia

Sono passati mesi da quando Gegia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7. L’attrice è stata eliminata al televoto, sicuramente penalizzata dagli strascichi del caso Bellavia. Dopo il ritiro di Marco Bellavia, gli autori sono stati costretti a prendere severi provvedimenti, e hanno così squalificato Ginevra Lamborghini. Successivamente sono stati mandati al televoto flash Gegia, Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti. In quel caso è stato Ciacci ad avere la peggio, ma dopo pochi giorni anche l’attrice ha lasciato la casa.

Gegia è iscritta all’albo degli psicologi e per questo motivo alcuni telespettatori, rimasti turbati dal suo comportamento nei confronti di Bellavia, si sono rivolti all’Ordine degli psicologi del Lazio. Nei mesi scorsi la Commissione ha così aperto un’istruttoria.

Gegia convocata dall’Ordine degli psicologi

Come riporta FanPage, Gegia è stata convocata dall’Ordine, che le ha comunicato il verdetto della Commissione. L’ex gieffina, però, non ha voluto commentare la vicenda: “Sto vivendo una bella storia d’amore con Mehmet. Facciamo l’amore tutto il giorno. Abbiamo fatto un contratto di convivenza, non solo per il permesso di soggiorno, ma perché ci piaceva questa cosa. E poi, lui vive con me. Sta arrivando San Valentino, amatevi. Per il resto sì, mi hanno chiamato e mi hanno dato un richiamo, doveroso dopo quello che è successo. Ma non voglio dire altro”. Lo scorso novembre, in un’intervista rilasciata sempre a Fanpage, Gegia aveva commentato quanto successo con Marco Bellavia: “Non sono mai stata una bulla in vita mia, sono una persona buona. Ho cercato solo di spronare Marco. Quando gli ho detto: “Tu non stai bene”, intendevo “Reagisci, perché è inutile continuare a piangere, trova la forza di andare avanti”. Ci hanno cacciato a furor di popolo, questo è vero. Tutti noi abbiamo fallito”. Nella stessa occasione aveva detto di essere laureata in psicologia ma di non aver mai esercitato la professione.

