Gegia e la mamma morta “La sogno sempre”/ “Prima del Gf Vip ho visto la sua ombra…”

La sorpresa della mamma di Luca Salatino ha scosso Gegia, scoppiata a piangere perché l’ha fatta pensare alla sua che non potrà mai andare a fare lo stesso al Grande Fratello Vip perché purtroppo è morta. Tra l’altro Gegia, come ha avuto poi modo di raccontare, è stata al fianco della madre, soprattutto nei momenti più difficili della malattia. “Me la sogno tutte le notti, stanotte mi diceva che andavo a Padova, non so perché. Da tre anni a questa parte non c’è una notte che non me la sogno”, ha raccontato in collegamento con Alfonso Signorini. Quest’ultimo le ha fatto notare che anche questo può aiutarla a sopportare il dolore per la morte della mamma.

Il retroscena della visione dell’ombra della mamma morta

Poi Gegia ha rivelato di aver visto l’ombra della madre a casa. “Uno ci può anche non credere, ma lei è stata a casa mia 15 anni… Io certi giorni le chiedo di darmi un segno. Prima di venire ho visto la sua ombra, era l’alba. Non me la sono immaginata, ho visto una grande ombra sul terrazzo che mi è passata davanti ed è svanita. Ci sono”, ha confessato Gegia. Anche Patrizia è rimasta scossa, ripensando a sua madre. “Cambiamo discorso altrimenti comincio a frignare pure io”, ha chiosato Alfonso Signorini prima di affrontare altri temi al Grande Fratello Vip.

